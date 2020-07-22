Samsung Galaxy Z Fold 2'den "Büyük" Bir Sızıntı Geldi

Samsung'un 5 Ağustos'ta, Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtması beklenen yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2, daha büyük bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Fold 2 Daha Büyük Ekranla Gelecek

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşıyor. 5 Ağustos tarihinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde, büyük ihtimalle 5 farklı cihaz göreceğiz. Bunlardan biri Galaxy Note 20 olacakken, bir diğerinin ise Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 olması bekleniyor. Bu arada etkinlikte yalnızca bu 2 telefon tanıtımı yapılmayacak; muhtemelen Galaxy Tab S7 tablet, Galaxy Watch 3 akıllı saat ve Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıkları da tanıtılacak.

Galaxy Z Flip 2'nin ise 2 farklı model olarak tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Flip 2 ve Galaxy Z Flip 5G şeklinde tanıtılacak olan yeni katlanabilir telefon, selefine kıyasla ise daha geniş bir ekran sunacak. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Galaxy Z Flip 2'nin ekran kenar çerçeveleri fazlasıyla dar olacak ve bu sayede ekran gövdede daha büyük yer bulabilecek.

Ayrıca sızan görüntüde Galaxy Z Flip 2'nin Galaxy Note 20'de de görüldüğü gibi bir kamera modülünün yer alacağını gösteriyor. Geniş bir kamera bölümünün bulunacağı telefonda başka ne gibi yetenekler olacağı ise şimdilik sır.

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