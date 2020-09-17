İşte iPad Air 4 ve iPad Air 3 Karşılaştırması! Aradaki Farklar Neler?

Apple'ın yeni tanıttığı iPad Air 4 özellikleri neler ve iPad Air 3 karşısında ne gibi farklar getiriyor? İşte iPad Air 4 ve iPad Air 3 karşılaştırması!

  • Ercan Uğurlu
İşte iPad Air 4 ve iPad Air 3 Karşılaştırması!

Apple'ın düzenlediği etkinlikte herkes iPhone 12'yi bekliyordu fakat Apple, iPhone 12'leri tanıtmadı. Daha önce de söylediğimiz gibi Apple, iPhone 12'yi 12 Ekim tarihinde tanıtacak. Beklediğimiz gibi bu etkinlikte yeni iPad ve Watch akıllı saatini tanıtan Apple, yeni tablet olarak karşımıza iPad Air 4'ü çıkarttı. Peki, Apple'ın orta sınıf bu tableti, selefinden ne gibi farklar içeriyor?

Öncekikle fiyattan başlayalım. iPad Air 4 fiyatı 64 GB için 599 Dolar, 256 GB'lık modeli için ise 749 Dolar. Bu da yeni tableti iPad Air 3'ten daha pahalı hale getiriyor. Zira iPad Air 3, 64 GB'lık modeli ile 499 Dolar, 256 GB'lık modeliyle ise 649 Dolar fiyatla tanıtılmıştı.

Tam olarak iPad Air 4 ve iPad Air 3 fiyat tablosu şu şekilde:

iPad Air 4 (2020) iPad Air 3 (2019)
64 GB 599 $ / 579 £ / 899 Avustralya Doları 499 $ / 479 £ / 779 AU $
64GB + Hücresel 729 $ / 709 £ / 1.099 Avustralya Doları 629 $ / 599 £ / 979 AU $
256 GB 749 $ / 729 £ / 1.129 AU $ 649 $ / 629 £ / 999 AU $
256GB + Hücresel 879 $ / 859 £ / 1.329 AU $ 779 $ / 749 £ / 1.199 AU $

iPad Air 4 ve iPad Air 3 Tasarım ve Ekran Farkları

iPad Air 3 yuvarlatılmış kenarları, kalın çerçeveleri, fiziksel ana düğmesi ve 3.5 mm kulaklık girişi ile tanıtılmıştı. iPad Air 4 ise tasarım anlamında yeni nesle gayet uygun. Kenar çerçeveleri yok denecek kadar ince olan iPad Air 4, böylece görünümüyle daha çok iPad Pro'ya benziyor.

iPad Air 4'te USB-C portu mevcut ve Touch ID de tabletin yanına taşınmış, bu sayede ekrandan maksimum ölçüde faydalanılabiliyor.

iPad Air 3'ün ekranı LCD panelde sahip 1668x2224 çözünürlüğünde 10.5 inç büyüklüğündeydi. iPad Air 4'te ise ekran 10.9 inç genişliğinde ve 2360x1640 piksel çözünürlüğünde bir Liquid Retina IPS LCD panelden oluşuyor.

iPad Air 4 ve iPad Air 3: Kamera ve Pil Farkları

iPad Air 3'ün arka kamerası 8 MP, ön kamerası ise 7 MP şeklindeydi. iPad Air 4'te ise bunlardan arka kamera yenilenmiş, artık 12 MP. Ancak ön kamera yine 7 MP şeklinde karşımıza çıkıyor.

Arka kamera ile artık 4K video kaydı da mümkün olurken, ön kamera ile ise yine Full HD kayıt yapılabiliyor.

Tabletlerin pil ömürlerine baktığımızda ise arada büyük fark görünmüyor. En azından edindiğimiz bilgilere bakarak bunu söyleyebiliyoruz, çünkü Apple lansmanda iPad Air 4'ün bataryası hakkında net bir şey söylemedi. Ancak Apple'ın 10 saatlik kullanım sunduğunu iddia ettiği iPad Air 3'ten büyük fark yaratacağını düşünmüyoruz.

iPad Air 4 ve iPad Air 3: Teknik Özellikler

iPad Air 4'te işlemci yenilenmiş. Apple A14 Bionic işlemci iPad Air 4'te bulunurken, iPad Air 3'te A12 Bionic işlemci yer alıyordu. GPU tarafında ise yine 4 çekirdekli Apple GPU bulunduran iPad Air 4, selef model gibi 64 GB ve 256 GB hafıza seçeneklerine sahip. Ve elbette microSD kart desteği her zamanki gibi bulunmuyor.

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