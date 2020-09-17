İşte iPad Air 4 ve iPad Air 3 Karşılaştırması! Aradaki Farklar Neler?

Apple'ın yeni tanıttığı iPad Air 4 özellikleri neler ve iPad Air 3 karşısında ne gibi farklar getiriyor? İşte iPad Air 4 ve iPad Air 3 karşılaştırması!