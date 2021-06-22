Samsung, Galaxy Z Fold 3 Fiyatı Herkesi Şaşırtacak

Samsung'un amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonlarının pahalı olduğu gerçeği inkar edilemez. 2000 Dolar yurt dışı fiyatı, 17 bin TL Türkiye fiyatıyla Galaxy Z Fold 2 erişilmesi oldukça güç bir telefon. Ancak görünen o ki Galaxy Z Fold 3 bu kadar pahalı olmayacak.
Tabii ki Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı henüz belli değil. Telefonun tanıtılmasına biraz daha zaman var, ancak gelen haberler, Samsung'un yeni modelde fiyatı biraz daha aşağı çekebileceğine işaret ediyor.
Galaxy Z Fold 3'ün fiyatına ilişkin daha önce de bazı söylentiler gündeme gelmişti. Ancak bu defaki haberin ayakları biraz daha yere basar cinsten. Zira habere göre Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2'den yüzde 20'ye kadar daha ucuz olacak. Buna göre Galaxy Z Fold 3'ün piyasaya, 1999 Dolar fiyat etiketli Galaxy Z Fold 2'den 400 Dolar daha ucuza çıktığını görebiliriz. Elbette yine de bunun hakkında heyecanlanmak için çok erken. Resmi bir açıklama henüz yok.
Bir diğer gelen haber ise, kapasiteye ilişkin. Buna göre Galaxy Z Fold 3'te 512 GB'lık bir model de yer alacak. Öte yandan Samsung'un bir diğer katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 3'ü de 256 GB'lık kapasite ile görebileceğiz.
Samsung'un Galaxy Z Fold 3'ü ağustos ayının başında tanıtması bekleniyor.
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