Apple'dan Büyük Sürpriz Geliyor: Yeni iPod, Beklenenden Çok Farklı Olacak!

Apple'ın, yeni bir iPod üzerinde çalıştığı iddiası bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Yeni haber ise, bu cihazın kimsenin beklemediği bir şekilde karşımıza çıkacağını söylüyor!