Apple'dan Büyük Sürpriz Geliyor: Yeni iPod, Beklenenden Çok Farklı Olacak!

Bugün okuyacağınız en beklenmedik Apple söylentisi, teknoloji haberleri veren endüstri uzmanı Robert Scoble'tan geliyor. Scoble'a göre Apple, 2022 yılında yeni bir iPod tanıtacak. Şaşırtıcı olansa iPod'un geri döneceği değil; ne şekilde geri döneceği. Zira iPod'un geri dönüşü ile ilgili haberlere daha önce de rastlamıştık.
Apple, iPod serisinden bir türlü kopamıyor. En sonra 2019 yılında 7'inci nesil iPod Touch'ı tanıtan Apple, aradan geçen 4 yılın ardından bir kez daha bu cihazını piyasaya sunmuştu. Görünüşe göre yeni seri de oldukça yakın. Robert Scoble, gelecek yılın haziran ayında düzenlenecek WWDC 2022'de Apple'ın 8'inci nesil iPod'u tanıtacağını iddia ediyor. Ama bu iddiayı ilginç hale getiren bir başka haber daha var.
Apple'ın aynı tarihte AR gözlüğünü de tanıtması bekleniyor. Aynı etkinlikte tanıtılması beklenen iPod'un, AR gözlüğü ile bağlantılı bir cihaz olacağına inanılıyor. Bunun nasıl olacağına ilişkin şimdilik bilgi ise yok. Bugüne kadar Apple'ın bu 2 cihazı birbiriyle uyumlu tasarlayacağı yönünde bir bilgi ortaya çıkmamıştı, dahası kimsenin aklına geldiğini de sanmıyoruz. Fakat anlaşılan bu 2 cihaz arasında bir ilişki olacak. Nasıl olacağını ise 2022'den önce göremeyeceğiz.
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