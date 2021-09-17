Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 İçin "Çalışan Ordusu" Kuruyor!

Samsung, birleşme ve satın almalar yoluyla Güney Kore'deki kadrosunu her geçen gün büyütüyor. Benzer şekilde, Samsung'un Vietnam'daki tesislerinde çalışmak üzere de binlerce yeni çalışanı işe almak istediği bildiriliyor.
Samsung'un bu kadar fazla sayıda yeni çalışan almak istemesinin nedenlerinden birinin, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün üretim kapasitesini yılda 25 milyon adede çıkarmak istemesi olduğu bildiriliyor.
Ayrıca Samsung, Hanoi'de 220 milyon dolar değerinde bir Ar-Ge merkezi inşa ediyor ve şirket bu yeni genişlemenin 2022'de faaliyete geçmesini planlıyor. İşe alınacak çalışanların bir kısmı da işte burada istihdam edilecek.
İşe alınacaklar arasında 2.200 ile 3.000 kişi arasında yeni mühendisin de bulunduğu söyleniyor. Samsung'un Vietnam'daki sayısız akıllı telefon ve ev elektroniği üretim tesislerinde halihazırda 160.000'den fazla çalışan bulunduğunu da unutmamakta fayda var.
Samsung tarafından satılan Galaxy akıllı telefonların ve tabletlerin çoğu Vietnam'da üretiliyor ve şirket aynı zamanda Ho Chi Minh City'deki en büyük beyaz eşya fabrikalarından birini işletiyor...
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