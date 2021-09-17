Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 İçin "Çalışan Ordusu" Kuruyor!

Samsung, Güney Kore'deki çalışan ordusunun bir benzerini şimdi de Vietnam'da oluşturuyor. Bu kararın arkasında yatan neden ise, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün üretimini artırmak!