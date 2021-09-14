Apple'ı Şikayet Eden Yönetici Apple'dan Kovuldu; Dava Açmaya Hazırlanıyor!

Geçen ay ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na tacize uğradığını ve kendisine misilleme yapıldığını söyleyerek şikayette bulunan eski bir Apple mühendislik yöneticisinin, geçtiğimiz Perşembe günü Apple tarafından görevden alındığı bildirildi. Ashley Gjovik isimli çalışan, eski işverenine dava açması için Kaliforniya ve ABD sivil haklar kurumları tarafından kendisine onay verildiğini söylüyor.
Ashley Gjovik, Bloomberg de dahil olmak üzere haber kaynaklarında, aylarca iş arkadaşları, yöneticiler ve Apple'ın idari ekiplerinden gelen tacizleri alenen tartıştıktan sonra Apple'dan kovulduğunu iddia ediyor. Düşmanca bir çalışma ortamıyla ilgili şikayetlerinin ardından, yaz aylarında zaten idari izne ayrılmıştı.
Son birkaç ayda taciz ve çalışma kültürü sorunlarıyla ilgili olarak hükümet yetkililerine şikayette bulunan bilinen iki Apple çalışanından biri olan Gjovik, dava açma hakkı kazanmasından sonra ne yapacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Apple da, yorum talebine yanıt vermedi.
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