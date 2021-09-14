Apple'ı Şikayet Eden Yönetici Apple'dan Kovuldu; Dava Açmaya Hazırlanıyor!

Apple'da çalışanlara yönelik taciz yapıldığı iddiası ile gündeme gelen yönetici, Apple'dan kovuldu. Görünüşe göre şimdi, Apple'ın başına bela olmaya hazırlanıyor...

Apple'ı şikayet etti, Apple'dan kovuldu!

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