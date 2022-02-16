Samsung, Galaxy Z Fold 4'te de S Pen Yuvasına Yer Verecek mi?

Samsung, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi S serisini tanıtmıştı. Bunlar arasında bulunan tepe modelde, daha önceki Galaxy S serisi üyelerine göre bir değişikliğe giden Güney Koreli şirket, Galaxy S22 Ultra'da Galaxy Note benzeri bir tasarıma gitmiş ve bununla da kalmayarak S Pen'e dahili olarak telefonun içinde yer vermişti. Daha önce katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'te de S Pen desteği sunan Samsung, görünüşe göre S Pen desteğini sonraki modellere de yansıtmaya kararlı.
Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Samsung, gelecek katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Z Fold 4'te de tıpkı Galaxy S22 Ultra'da olduğu gibi S Pen'e dahili olarak yer verecek. Z Fold 4'ün ekranının 7.56 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı düşünüldüğünde, bu fena bir karar değil. Ancak bu haberin ortaya çıkması ve S Pen'in Galaxy S serisine de taşınmasıyla birlikte görünüşe göre Samsung, Galaxy Note serisini sonsuza kadar öldürmeye karar vermiş gibi.
Samsung'un henüz tanıttığı Galaxy S22 Ultra incelemesine de buradan ulaşabilirsiniz.
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