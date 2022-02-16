Samsung, Galaxy Z Fold 4'te de S Pen Yuvasına Yer Verecek mi?

Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 4'te Galaxy S22 Ultra gibi özel bir S Pen yuvası yer alabilir...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Fold 4'te S Pen Yuvası Olacak mı?

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