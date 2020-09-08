Samsung Galaxy Z Fold S, Surface Duo'dan "Kopya Çekecek"

Samsung, katlanabilir akıllı telefon yelpazesine şimdiden 3 telefon kattı. Galaxy Fold, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya süren Samsung, iddialara göre yeni modeller üzerinde çalışmaya başlamış. Yeni modelin adının Galaxy Z Fold S olacağı söylenirken, Samsung bu telefonunda Microsoft'un Surface Duo'sundan esinlenecek.
Twitter'da @folduniverse tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung, Galaxy Z Fold S adı verilen yeni katlanabilir telefonunda Microsoft'un Surface Duo benzer bir tasarımı ele alacak. Menteşe tasarımını her 2 yana da katlanabilir şekilde hazırlayacağı söylenen Samsung, böylece Galaxy Z Fold S'in bir kitap gibi kullanılabilmesini sağlayacak ve öte yandan ekrana terse da katlanabilme olanağı tanıyacak.
Samsung rumored to have a 3rd foldable family member next year, tentatively known as Z Fold S.
It has got 360° hinge that enables outfold and infold and works similarly like the Surface Duo.
The Fold S is a fully single flexible OLED screen unlike the Surface Duo dual screen. pic.twitter.com/S9HtkMQh20— Fold Universe (@folduniverse) September 5, 2020
Bununla beraber Surface Duo'ya benzer bir menteşe sistemi üzerinde çalıştığı söylenen Samsung'un, ekranda ise kendi yolundan gideceği belirtiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold S'te menteşe ile birleştirilmiş 2 ayrı ekran kullanmak yerine, katlanabilir yapıda tek bir OLED panel kullanacak.
Elbette Galaxy Z Fold S'i yakın zamanda göremeyeceğiz. Telefonun ismi de özellikleri de zaman içinde netlik kazanacaktır. Samsung Galaxy Z Fold S tanıtım tarihi ise en erken 2021.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın