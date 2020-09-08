Samsung Galaxy Z Fold S, Surface Duo'dan "Kopya Çekecek"

Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold S, iddialara göre Surface Duo benzeri bir özellikle gelecek.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Fold S, Surface Duo'ya Benzeyecek

Samsung, katlanabilir akıllı telefon yelpazesine şimdiden 3 telefon kattı. Galaxy Fold, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya süren Samsung, iddialara göre yeni modeller üzerinde çalışmaya başlamış. Yeni modelin adının Galaxy Z Fold S olacağı söylenirken, Samsung bu telefonunda Microsoft'un Surface Duo'sundan esinlenecek.

Twitter'da @folduniverse tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung, Galaxy Z Fold S adı verilen yeni katlanabilir telefonunda Microsoft'un Surface Duo benzer bir tasarımı ele alacak. Menteşe tasarımını her 2 yana da katlanabilir şekilde hazırlayacağı söylenen Samsung, böylece Galaxy Z Fold S'in bir kitap gibi kullanılabilmesini sağlayacak ve öte yandan ekrana terse da katlanabilme olanağı tanıyacak.

Bununla beraber Surface Duo'ya benzer bir menteşe sistemi üzerinde çalıştığı söylenen Samsung'un,  ekranda ise kendi yolundan gideceği belirtiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold S'te menteşe ile birleştirilmiş 2 ayrı ekran kullanmak yerine, katlanabilir yapıda tek bir OLED panel kullanacak.

Elbette Galaxy Z Fold S'i yakın zamanda göremeyeceğiz. Telefonun ismi de özellikleri de zaman içinde netlik kazanacaktır. Samsung Galaxy Z Fold S tanıtım tarihi ise en erken 2021.

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