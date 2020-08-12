Surface Duo, 10 Eylül'de Satışa Sunuluyor

Microsoft, geçen sene ortaya çıkardığı çift ekranlı katlanan cihazı Surface Duo'yu sonunda ön siparişlere açtı ve cihazın merak edilen teknik özelliklerini açıkladı!

Surface Duo, 10 Eylül'de Satışa Sunuluyor

Microsoft'un ilk olarak Ekim 2019'da duyurduğu Android'li çift ekranlı telefonu Surface Duo, sonunda 1.399 dolarlık fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Teknik özellikleri de ortaya çıkan cihazın 10 Eylül'de sahiplerine ulaşacağı belirtiliyor.

Snapdragon 855 yonga seti ve 6GB RAM ile geldiği Microsoft tarafından doğrulanan Surface Duo, tercihe göre 128GB veya 256GB UFS 3.0 depolamaya, 3.577mAh kapasitesinde bir pile sahip. Telefonun teknik özellikleri geçen seneye ait olsa da, Snapdragon 855'in hala müthiş bir işlemci olduğu bir gerçek.

Cihazın çift ekranının 1800x1350 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran olduğu da doğrulanırken, ekranların yüzde 100 SRGB ve DCI-P3 renk isabeti sunduğu, piksel yoğunluğunun inç başına 401 piksel olduğu belirtildi. Surface Duo, Surface Pen'i, önceki Surface Pen modellerini ve en son Slim Pen'i destekliyor.

Kameraya geldiğimizde Surface Duo, sağ ekranın üzerinde tekli 11MP sensörle geliyor. 4K video kaydedebilen bu kameranın Google Pixel veya iPhone ile yarışmayacağı açık. Yine de kamera, fotoğraflar için yapay zeka ile iyileştirmeyi kullanıyor ve bu sayede fotoğraf kalitesini iyileştirebilir.

En son donanımlarla gelmeyen Surface Duo'nun 1.399 dolarlık yüksek giriş fiyatıyla yeterince ilgi çekip çekmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
14 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
Günün En çok Okunanları
Merak ediliyordu... Rusya'nın 'aşı bulduk' çıkışı için ABD'den ilk yorum
iPhone 12 Pro Bekleyenler Bu Haberle Üzülecek
Cebinde 2300 TL Olanlar Satın Almalı mı? İşte detaylı realme C3 İncelemesi!
Güvenli Mesajlaşma Uygulamaları Nasıl Para Kazanıyor
Windows 10, Kopyala ve Yapıştırı Böyle Geliştirebilir

 

 