Surface Duo, 10 Eylül'de Satışa Sunuluyor

Microsoft'un ilk olarak Ekim 2019'da duyurduğu Android'li çift ekranlı telefonu Surface Duo, sonunda 1.399 dolarlık fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Teknik özellikleri de ortaya çıkan cihazın 10 Eylül'de sahiplerine ulaşacağı belirtiliyor.
Snapdragon 855 yonga seti ve 6GB RAM ile geldiği Microsoft tarafından doğrulanan Surface Duo, tercihe göre 128GB veya 256GB UFS 3.0 depolamaya, 3.577mAh kapasitesinde bir pile sahip. Telefonun teknik özellikleri geçen seneye ait olsa da, Snapdragon 855'in hala müthiş bir işlemci olduğu bir gerçek.
Cihazın çift ekranının 1800x1350 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran olduğu da doğrulanırken, ekranların yüzde 100 SRGB ve DCI-P3 renk isabeti sunduğu, piksel yoğunluğunun inç başına 401 piksel olduğu belirtildi. Surface Duo, Surface Pen'i, önceki Surface Pen modellerini ve en son Slim Pen'i destekliyor.
Kameraya geldiğimizde Surface Duo, sağ ekranın üzerinde tekli 11MP sensörle geliyor. 4K video kaydedebilen bu kameranın Google Pixel veya iPhone ile yarışmayacağı açık. Yine de kamera, fotoğraflar için yapay zeka ile iyileştirmeyi kullanıyor ve bu sayede fotoğraf kalitesini iyileştirebilir.
En son donanımlarla gelmeyen Surface Duo'nun 1.399 dolarlık yüksek giriş fiyatıyla yeterince ilgi çekip çekmeyeceğini hep beraber göreceğiz.
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