Samsung'dan Gardırop Tipi ilk Bespoke Buzdolabı

Samsung Electronics, Ocak ayında Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıkması beklenen Gardırop kapılı ilk Bespoke buzdolabı modelini tanıttı. 3 kapılı ve 4 kapılı seçenekleriyle sunulan yeni Bespoke Gardırop kapılı buzdolabıyla birlikte Samsung'un Bespoke serisi daha da genişledi. Samsung, CES 2022 kapsamında Bespoke Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi gibi yeni ürünlerle de birlikte, Bespoke konseptini evin her köşesine taşıyor.
Samsung'un yeni ürün yelpazesi, kişiselleştirilebilir tasarımlarla yepyeni yaşam tarzlarına ilham veren benzersiz teknolojileri bir araya getiriyor. Ürün yelpazesinin amiral gemisi Bespoke buzdolabının yanı sıra tüketiciler farklı renk seçeneklerine sahip bulaşık makinesi, ankastre fırın ve set üstü mikrodalga fırın ürünlerini içeren mutfak paketleri sayesinde mutfaklarını tarzlarını yansıtacak şekilde kişiselleştirme imkanı bulacak. Bespoke Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi, çamaşır yıkama ve kurutma rutinlerini daha akıllı ve kolay hale getiriyor.
Bespoke Gardırop Kapılı Buzdolabı Akıllı ve Teknolojik Özellikleriyle Öne Çıkıyor
Samsung Bespoke Gardırop kapılı buzdolabı; birçok farklı ebat, konfigürasyon ve renk seçenekleriyle gelecek. Bespoke konsepti, kişiselleştirme imkanının yanı sıra tüketicilerin en çok tercih ettiği buzdolabı tipine şık ve düz bir ön panel tasarımı ekliyor. Bespoke 4 Kapılı Flex ve Bespoke Tek Kapılı Flex Column'u içeren mevcut Bespoke buzdolabı serisinin sunduğu seçeneklere yeni eklenen Bespoke Gardırop kapılı buzdolabıyla birlikte, her aile kendi ihtiyaçlarına uygun Bespoke buzdolabını seçebilecek. Bespoke Gardırop kapılı buzdolabı, 2022'de hem tam derinlikli hem ankastre tipi derinliğe sahip modellerde tek kapılı ve 4 kapılı alternatiflerle sunulacak.
Cam ve çelik olmak üzere, iki ayrı yüzey ve farklı renk seçeneğiyle sunulacak kişiselleştirilebilir Bespoke Gardırop kapılı buzdolabı ile binlerce renk kombinasyonu oluşturmak mümkün. Cam ve çelik yüzeyde yeni ve farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bespoke Gardırop kapılı buzdolabı, yiyecekleri daha iyi saklamaya yardımcı olmak için Samsung'un geliştirdiği en son saklama ve soğutma özelliklerine sahip.
Bespoke Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makineleri de CES 2022'de Yerini Alıyor
Bespoke kalitesini çamaşır odalarına getirmek için tasarlanan Bespoke Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makineleri, çamaşır yıkamayı daha sezgisel ve verimli hale getiren son teknoloji akıllı özelliklere sahip. Her iki cihaz da kıvrımsız ön panel tasarımının yanı sıra, siyah ve lacivert gibi birçok renk seçeneğini barındırıyor.
Yapay zeka (AI) destekli Akıllı Tuşlama, kullanım tarzını ve çamaşır yıkama rutinlerini öğrenerek sık kullanılan ayarlara öncelik verebiliyor, böylece işleri kolaylaştırıp yıkama ve kurutma sürecini basitleştiriyor. Yapay zeka destekli akıllı OptiWash™ fonksiyonu yıkama ayarlarının yanı sıra her yıkama turunda süre ve deterjan seviyesini optimize ederek deterjan kullanımını ayarlama zahmetini ortadan kaldırıyor. MultiControl™ özelliğiyle ise kullanıcılar, yıkayıcı kontrol panelinden hem akıllı yıkayıcıyı hem de kurutucuyu kolayca kullanabiliyor.
Samsung Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Cihazlar Bölümü Satış ve Pazarlama Başkanı Kanghyup Lee, "Samsung olarak kullanıcıların yaşadıkları evi, kendi tarzlarını yansıtacak şekilde kişiselleştirme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bespoke konsepti sadece mutfak için tasarlanmadı. Ürün yelpazemizi genişleterek müşterilerimizi Samsung'un anlamlı yeniliklerini ve teknolojilerini kullanarak gerçek anlamda kendi zevklerini yansıtabildikleri yaşam alanları oluşturmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.
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