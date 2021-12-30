Samsung'dan Gardırop Tipi ilk Bespoke Buzdolabı

Samsung, bu yıl Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de Bespoke Gardırop kapılı buzdolabı, Bespoke mutfak paketi ve Bespoke çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öne çıkıyor.