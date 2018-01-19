Samsung, GDDR6 Bellek Üretimine Başladı
Samsung, yeni nesil ekran kartları için GDDR6 bellek üretmeye başladı!
Samsung, yeni nesil ekran kartları için GDDR6 RAM üretimine başlıyor. Böylelikle yarı iletken sektöründeki rakipleri SK Hynix ve Micron'a büyük bir göz dağı veren Samsung, GDDR6 bellek yongalarını üreten ilk şirket unvanını da böylelikle eline almış oluyor.
Samsung, daha önce de GDDR6 RAM üreteceğini açıklamıştı; şimdi ise Güney Koreli şirket seri üretime başladıklarını bildiriyor. GDDR6 ile sanal mevcut grafik kartlarının sınırlarını zorlayacak daha fazla grafik gerektiren oyunlar, 8K'ya varan çözünürlüklerle oynanabilecek. Öte yandan sanal gerçeklik uygulamaları da sınıf atlayacak.
GDDR6 bellek yongaları 10 nm mimarisine dayanıyor. Samsung'un "Yenilikçi, düşük güçlü bir devre tasarımı," şeklinde tanımladığı yeni bellek yongaları, 1.335V'ta çalışıyor. Ayrıca 18 GBps pin hızına ve 72 Gbps veri hızlarına sahip olacak olan GDDR6 bellekler, GDDR5'in 8 Gbps pin hızına karşılık 2 kat daha fazla güç sağlayacak.
GDDR6 ile bu yıl oyun ve grafik kartı pazarındaki varlığını güçlendirecek olan Samsung, ayrıca yine yeni duyurduğu 2'inci nesil 8 GB HBM2 DRAM Aquabolt bellekleriyle de süper bilgisayarlar, yapay zeka ve grafik işleme konularında fayda sunacak.
Ercan Uğurlu
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