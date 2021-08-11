Samsung'un, Gelecek Akıllı Telefonları İçin Yeni Bir Kamera Çözümü Var!

Samsung, gelecekte akıllı telefonlarında kullanabileceği yeni ve sıra dışı bir kamera çözümü için ilk adımını attı!

11 Ağustos 2021 14:02

Levent Öztürk