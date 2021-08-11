Samsung'un, Gelecek Akıllı Telefonları İçin Yeni Bir Kamera Çözümü Var!

Galaxy S9, Samsung'un kamerası için çift diyafram sistemi kullanan ilk akıllı telefonuydu. Telefonun, düşük ışık koşullarında kameranın açıklığını F1.5'e genişletmesine ve biraz daha bulanık kenarlar pahasına daha fazla ışığa izin vermesine imkan tanıdı. Gün ışığı koşullarında, daha keskin çekimler için kameranın diyafram açıklığı F2.4'te kaldı.
Teknoloji, Galaxy S10 serisinde de yer aldı ancak şirket, Galaxy S20 serisi ile bunu düşürdü. Şimdi Samsung, üçlü kamera kurulumlarına sahip akıllı telefonlar için çift diyaframlı bir sistem üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.
Samsung, farklı diyafram değerlerine sahip iki lens arasında geçiş yapmak için hareketli kamera sensörlerinin nasıl kullanılabileceğini açıklayan yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent, her sensörün konumunu değiştirebildiği üçlü kamera kurulumunu gösteriyor. Standart kurulumunda kamera sensörleri yatay olarak yerleştiriliyor. Ancak, bir dişli ve raf sistemi kullanılarak hareket ettirilebiliyorlar. Ortadaki kamera yukarı ve aşağı hareket ederken diğer iki sensör yana doğru hareket ediyor.
Alternatif kurulumunda kamera sensörleri üçgen bir düzende yerleşiyor. Birincil lenslere kıyasla farklı diyafram değerlerine sahip ikincil lenslerinin arkasına oturuyor. Patent, kameraların üçgen düzende düzenlendiğinde daha geniş diyafram lensleri ve yatay düzendeyken daha dar diyafram lensleri kullandığını belirtiyor. Galaxy S9'un kamerasına benzer şekilde bu sistem, telefonun kamerasının aydınlatma koşullarına bağlı olarak farklı diyafram değerleri arasında geçiş yapmasını sağlıyor.
Bu kamera sistemi son derece esnek ve kullanışlı görünse de, birçok hareketli parça, özellikle düşme ve darbelere maruz kaldığında gelecekte mekanik arızalara yol açabilir. Dahası, Samsung'un bu kamera sistemini yaklaşmakta olan akıllı telefonlarından herhangi birinde gerçekten kullanıp kullanmayacağını hala bilmiyoruz.
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