Samsung'un Hapisteki Başkanı Lee, Şartlı Tahliyeye Hak Kazandı!

Samsung'un başkanı Lee Jae-yong, birkaç ay önce rüşvet suçlamasıyla Güney Kore'de hapse girmişti. Şimdiyse, Lee'nin şartlı tahliye edildiği açıklandı ve yakında hapisten çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda rüşvet nedeniyle 1 yıl tutuklu kalan ve bu sürenin ardından serbest bırakılan Lee, yeniden yargılanma yolunun açılması ile birlikte tekrar mahkeme koridorlarına taşınmış ve bir kez daha hapse girmek zorunda kalmıştı.
Lee Jae-yong'un 13 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da Seul Gözaltı Merkezinden serbest bırakılacağı bildiriliyor. Ancak, iki ceza davası daha bulunduğu için özgürlüğü kısa sürebilir. Cheil Industries ve Samsung C&T'nin birleşmesi sırasında muhasebe sahtekarlığı ve diğer suçlara karıştığı iddia ediliyor. Ayrıca, reçetesiz anestezik propofol kullanımıyla ilgili suçlamalarla da karşı karşıya.
Lee, diğer iki davadan herhangi birinde hapis cezası alırsa, şartlı tahliyesi iptal edilecek. Ancak, Güney Kore'de yeni bir yasa hazırlığı olduğu biliniyor. Bu yasaya göre şartlı tahliye, ancak birisi şartlı tahliye aldıktan sonra bir suç işlerse iptal edilecek. Yani Lee, bu yasa sayesinde tekrar hapse girmekten kurtulabilir.
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