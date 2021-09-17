Samsung Hızlı Şarj Yarışına Dahil Oluyor; Galaxy S22'ye Hızlı Şarj Geliyor!

Samsung, görünüşe bakılırsa nihayet hızlı şarj savaşına girmeye karar verdi. Gelen haberler her ne kadar "vay canına" dedirtmese de, Galaxy S22'de biraz daha hızlı şarj özelliğine sahip olabileceğiz.