Samsung Hızlı Şarj Yarışına Dahil Oluyor; Galaxy S22'ye Hızlı Şarj Geliyor!

Her yeni telefonda daha hızlı şarj sunarak pastadan pay kapmaya çalışan Çinli üreticiler, akıllı telefonlarda şarj hızını rekabetçi alana dönüştürmeyi başardı. Ancak Samsung bu akıma pek sıcak bakmıyor. Son iki yıl içerisinde firma, üst seviye cihazlarında şarj hızını değiştirmiyor; hatta bazen düşürüyor bile....
Samsung, 2019'da Galaxy Note 10+ ile 45W şarjı tanıttı ve Galaxy S21 serisi ile 25W'a geri dönmeden önce Galaxy S20 Ultra'ya da bu özelliği ekledi. Bununla birlikte, söylentiler, Galaxy S22 serisinin - veya en azından Galaxy S22 Ultra'nın - bir kez daha bir şarj hızı yükseltmesi sunacağını iddia ediyor.
Hayır, 65W hızından bahsetmiyoruz. Gerçi bu hızın Galaxy S22 Ultra için testte olduğu haberleri gelmişti ama sızıntı kaynağı Ice universe'ün gönderdiği son tweet, Samsung'un önde gelen üst seviye serisine 45W şarj desteğini geri getireceğini öneriyor. Ve Samsung'un son zamanlarda ne kadar çok özelliği azalttığını düşünürsek, bunun bile bazı hayranlarını mutlu etmek için fazlasıyla yeterli olacağı tahmin edilebilir.
Galaxy S22 serisinde 45W veya 65W şarj hızı sunulmasının yanında, şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekeceğini de söyleyebiliriz.
Pil kapasitesi söz konusu olduğunda, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra'nın öncekilerle aynı 4.000 mAh ve 5.000 mAh pilleri kullanması bekleniyor. Galaxy S22+ ise Galaxy S21+ yerine Galaxy S20+ ile aynı 4.500 mAh pile sahip olacak...
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