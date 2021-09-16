Xiaomi 11T Pro Tanıtıldı; Özellikleriyle "Yok Artık" Dedirtti!

Xiaomi, birçok markayı geride bırakan bir özellik listesiyle içerik oluşturuculara yönelik en yeni üst düzey akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Amiral gemisi, şirketin tescilli 120W HyperCharge teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon olan Xiaomi 11T Pro. 11T Pro'nun 5.000 mAh pili, gerçek zamanlı sıcaklık izleme dahil 34 güvenlik özelliği ile sadece 17 dakikada şarj oluyor. Ayrıca çift şarj hattı, çift hücreli pil yapısı ve grafen teknolojisi gibi yenilikler içeriyor.
Yine de bu, etkileyici özellikler listesinin sadece başlangıcı. Xiaomi 11T Pro, 108 megapiksel geniş açı, 2x tele makro ve 120 derece ultra geniş açılı lens içeren üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Ön tarafta 16 -megapiksel, f/2. 45 ekran içi selfie kamerası bulunuyor. Kamera, Samsung'un tek tıklamayla kayda izin veren AI sinema modlarına sahip HDR10 sistemini kullanarak 8K kayıt yapabiliyor.
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6.7 inç, FHD (2.400 x 1.080) AMOLED düz ekran, 120Hz yenileme hızı, TrueColor, Dolby Vision, HDR10, 1.000 nit en yüksek parlaklık ve Corning'in sağlam Gorilla Glass Victus'u gibi özelliklerle Xiaomi 11T Pro tam bir teknolojik güç gösterisi. Ses açısından, çift Harman Kardon hoparlörle Dolby Atmos ses desteği veriyor. Bu ayarlarda film izlemek pili oldukça hızlı tüketebilir, ancak telefon yalnızca 17 dakikada tamamen şarj edildiğini hatırlatalım.
Donanım olarak Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve maksimum 256 GB UFS 3.1 depolama, 5G, Bluetooth 5. 2, WiFi 6 ve çift SIM yuvası kullanılıyor.
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