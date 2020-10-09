Samsung, Huawei Müşterilerine "Kancayı Taktı"

Huawei'nin mobil pazardaki etkisi, yaşanan ambargolar nedeniyle tehdit altında gibi görünse de, araştırmalara göre Çinli şirket, örneğin İngiliz tüketiciler arasında Apple ve Samsung'dan sonra en çok tercih edilen üçüncü akıllı telefon markası olmaya devam ediyor. Bunun nedeni, pek çok kişinin Huawei'nin yeni modellerinde Google desteğinin olup olmadığını umursamaması. Huawei kaliteli ürünler ve rekabetçi fiyatlarla pazardaki ağırlığını korumaya devam ediyor.
Görünüşe göre Samsung bunun farkında ve geçtiğimiz günlerde İngiltere pazarı için attığı promosyon tweetlerinden birinde Huawei'ye bir darbe vurmaya çalıştı. Samsung UK, Galaxy Note 20 Ultra alıcılarına, eski Huawei telefonlarını getirirlerse 350 pound indirim vaat etti. Son derece hedefli bir kampanya yürüten Samsung, hatta 350 pound takas desteğinin geçen yıl piyasaya sürülen Huawei P30 Pro serisi cihazlar için de geçerli olduğunu belirtti. Samsung, Google Haritalar uygulama verilerini olduğu gibi tutmak isteyen müşterilere, yeni Huawei amiral gemilerinden biri yerine Galaxy Note 20 Ultra'ya geçmelerini tavsiye ediyor.
Koreli teknoloji devi, artan sayıda Huawei müşterisinin artık alternatif markalar aradığını düşünüyor ve cazip takas anlaşmalarıyla onları kazanmak istiyor. Samsung'un Huawei'nin en son amiral gemisi telefonları ile ilgili attığı tweet ile firmaya doğrudan savaş açtığını söyleyemeyebiliriz ancak şirketin Huawei'nin müşterilerini kendi tarafına çekmek için planlar kurduğunu görmemek de mümkün değil.
Samsung UK, 128GB, 256GB veya 512GB Huawei P30 Pro'yu yeni Galaxy Note 20 Ultra ile değiştiren müşterilere 350 pound indirim sunuyor. Şirket ayrıca standart Huawei P30 ve Huawei Mate 20 Pro serisi için 250 pound, Huawei P20 Pro için ise 200 pound indirim öneriyor.
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