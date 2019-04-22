Samsung, İki Kez Katlanan Cep İçin Çalışıyor
Samsung'un iki kez katlanabilen bir telefon tasarımı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı!
Kore'den gelen bir rapora göre Samsung, açıldığında 8 inç boyuta ulaşan bir katlanan ekran üzerinde çalışıyor. Cihazın teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da, iki kez içe katlandığı anlaşılıyor.
Aynı rapora göre firma, 13 inç'lik daha alışıldık bir tasarıma sahip bir ekran da geliştiriyor. Ancak bu ekranın kaç kez katlandığı, içe mi yoksa dışa mı katlandığı belli değil. Patentteki çizimlere bakarsak bir veya iki kez katlanıyor olabilir.
Korece bir kaynaktan gelen ve tercüme edilen bu bilgilerin güvenilir olmadığının altını çizelim. Tercüme esnasında önemli detayların kaybolmuş olma olasılığı var. Buna karşın Bloomberg'in Mart'taki bir raporuna göre Samsung, biri kapaklı bir tasarıma sahip iki telefon üzerinde çalışıyordu.
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