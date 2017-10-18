Samsung ile eşyalarınızı asla kaybetmeyin...

Samsung, sizin için değerli olan her şeyi ve herkesi bulmanızı kolaylaştırıyor

Samsung ile değerlilerinizi kaybetmeyin...

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