Samsung'un İlk WearOS'li Akıllı Saati Galaxy Watch Active 4 Göründü!

Samsung, akıllı saatlerinde kullandığı Tizen işletim sisteminden vazgeçeceğini daha önce de sizlere iletmiştik. Şirketin bir sonraki akıllı saatinin Tizen platformu yerine WearOS işletim sistemine sahip olması beklenirken, yeni gelen haber bunun için çok beklemeyeceğimize işaret ediyor.
Şirketin şu an piyasada bulunan Galaxy Watch 3 modelinin kısa bir süre sonra yeni bir halefle karşılaşması bekleniyor. Ancak Watch 4'ten önce Active modeli ile tanışacağız.
Samsung'un bir sonraki akıllı saatinin adı Galaxy Watch Active 4 olacak ve bu yeni akıllı saat 28 Haziran'da MWC kapsamında tanıtılacak.
Galaxy Watch Active 4'ün özel hazırlanan render görselleri de sızmış. Şirketin önceki Active modellerine göre yenilenmiş bir tasarım üzerinde durduğu görünürken, saatin, 40 mm 44 mm gibi 2 farklı boyut tercihiyle raflara çıkması bekleniyor. Galaxy Watch Active 4'ün çerçevesi de alüminyum malzemeden oluşacak.
Özellikle Galaxy Watch Active 2 ile Galaxy Watch Active 4'ü yan yana koyduğumuzda, saatin ekranının büyüdüğü ve kol bandının daha geniş tutulduğu açık şekilde görülebiliyor. Ayrıca saatin kenarında yer alan tuşların da büyüdüğü görülüyor.
Galaxy Watch Active 4'ün WearOS işletim sistemiyle geleceği söylenirken, elbette bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.
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