Samsung'un İlk WearOS'li Akıllı Saati Galaxy Watch Active 4 Göründü!

Samsung'un ilk WearOS işletim sistemli akıllı saati olacağı iddia edilen Galaxy Watch Active 4, görselleriyle birlikte internete sızdı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un İlk WearOS'li Akıllı Saati Ortaya Çıktı

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Samsung'un İlk WearOS'li Akıllı Saati Galaxy Watch Active 4 Göründü!

 

 