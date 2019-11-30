Samsung, Intel İçin PC İşlemcisi Üretecek

Stok sorunları yaşayan Intel, elini kuvvetlendirmek için rakibi Samsung'a sarılıyor!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Intel İçin PC İşlemcisi Üretecek

Bu yılın başlarında Intel'in 14nm Rocket Lake PC işlemcilerinin yasal üreticisi olarak Samsung'u seçenebileceği haberi ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre iki şirket mutlu sona çok yakın. Gelen yeni bilgilere göre, Samsung ve Intel arasındaki müzakerelerde son aşamaya gelindi.

Evet, endüstrinin 2 devi arasına bir anlaşma yapıldığı iddiası gündemde. Güney Kore yerel basınında ortaya çıkan haberlere göre, Intel ve Samsung işlemci konusunda iş birliğine başlamış durumda. Hatta öyle ki Samsung, 14nm çipleri üretmek için ilk siparişi de almış.

Bu habere göre stok sorunlarıyla başa çıkmakta güçlük çeken Intel, yeni 14nm mimarili PC işlemcileri için Samsung'un seri üretim tesislerini kullanacak. Böylece üretim kapasitesinde artış sağlamayacak çalışacak olan Intel, elini kuvvetlendirecek.

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Samsung, Intel İçin PC İşlemcisi Üretecek

 

 