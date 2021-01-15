Samsung, İnternetin Yayın Devi Twitch ile Önemli Bir Anlaşmaya İmza Attı

Samsung, oyun yayınlarının 1 numaralı adresi olan Twitch ile 1 yıllık, özel bir mobil cihaz ortaklığı imzaladığını duyurdu. Peki Samsung ve Twitch arasındaki bu anlaşma ne anlama geliyor?