Samsung, İnternetin Yayın Devi Twitch ile Önemli Bir Anlaşmaya İmza Attı

Samsung, canlı yayın platformu Twitch ile yeni bir ortaklık kurarak oyuncu dostu akıllı telefon üreticisi imajını güçlendiriyor. Samsung, yaptığı duyuru ile Twitch Rivals North America'nın özel mobil cihaz ortağı olduğunu duyurdu.
Samsung'un Twitch ile gittiği ortaklığın ilk buluşması Twitch Rivals Mobile Challenge olacak. Twitch üzerinden yayınlanacak canlı karşılaşmalara Galaxy Note 20 üzerinden direkt olarak ulaşılabilecekken, elbette Samsung'un yeni amirali Galaxy S21 serisi de piyasaya sürüldüğünde bu ortaklığın en yeni platformlarından biri olacak.
Samsung'un Unpacked 2021 etkinliği ile tanıttığı yeni Galaxy S21 serisi için de güzel bir pazarlama aracı olacak olan Twitch ortaklığı, böylece yeni telefonun oyun yeteneklerinin de dikkati çekeceğine işaret ediyor.
Samsung'un Mobil Başkan Yarımcısı Jude Buckley konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Amiral gemisi Galaxy cihazları, yüksek çözünürlüklü ekranı ve gelişmiş işlem gücü sayesine oyunların kazanılmasında yardımcı oluyor."
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