Samsung, ISOCELL Plus Kamera Teknolojisini Duyurdu
Samsung, henüz tanıttığı ISOCELL Plus teknolojisi ile akıllı telefonlarının kameralarının ışık duyarlılığını yüzde 15 arttıracak.
Samsung'un kameralarında kullandığı ISOCELL teknolojisi artık çok daha iyi. Yaptığı bir duyuru ile bu teknolojisini geliştirdiğini açıklayan Samsung, ISOCELL Plus'ı tanıttı. ISOCELL Plus ile kamera teknolojisinde iyileşitirmeye giden Samsung, böylece yeni akıllı telefonlarında daha yüksek ışık duyarlılığı hedefliyor.
Samsung, ilk kez 2013 yılında adım attığı ISOCELL teknolojisini aradan geçen 5 yılın ardından yenileyerek "Plus" versiyonuna yükseltiyor. ISOCELL Plus ile özellikle kameraların düşük ışık çekim senaryolarını güçlendirmeyi hedefleyen Samsung, yeni teknoloji ile ışık duyarlılığını yüzde 15 arttırdığını açıkladı.
ISOCELL Plus için Fujifilm ile iş birliğine giden Samsung, düşük ışık performansını arttırmanın yolunu optik kayıpları azaltmakta bulmuş. Böylece ışık hassasiyetini arttırmanın yanı sıra renk doğruluğunu da arttıran ISOCELL Plus ile 20 megapikselin üzerinde kameralar da göreceğiz.
ISOCELL Plus teknolojisi bu hafta Mobil Dünya Kongresi Şanghay'da gösterilecek.
Ercan Uğurlu
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