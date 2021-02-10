Samsung'dan Jet Robot: JetBot Evlere Geliyor!

Samsung'un bu yıl tanıttığı yeni JetBot 90 AI+ robot süpürge, temizlik rotasını optimize eden ve çevresine tepki verebilmesini sağlayan akıllı teknolojilerle donatıldı. CES İnovasyon Ödülleri kapsamında ödül de alan JetBot 90 AI+, "Intel Yapay Zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürgesi" unvanını da taşıyor.
En az eforla temizliği mümkün hale getiren JetBot 90 AI+, sensörle birlikte çalışan yapay zekâ destekli nesne algılama teknolojisi sayesinde evinizin her yerinde dolaşarak en az sizin kadar özenli ve verimli bir biçimde temizlik yapıyor. Sürücüsüz araçlarda kullanılan sensörlerin bir benzeri olan LiDAR sensörle, mesafeyi algılıyor ve doğru hareket edebilmek için konum takibi yapabiliyor. Üç boyutlu sensörüyle oyuncak ve sandalye ayağı gibi nesneler arasındaki farkı algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit ederek dolaştığı odanın şeklini anlayabiliyor.
En verimli temizlik rotasını kendisi tespit ediyor
Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyor, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturuyor. JetBot 90 AI+ bu bilgileri daha sonra tekrar kullanarak yerdeki nesnelerin yakın çevresini temizlerken hassas veya kırılabilir nesnelerle arasındaki mesafeyi de koruyabiliyor. Ayrıca, mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de azaltabiliyor. Herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye de yaklaşmıyor.
Torbasını üç aya kadar kullanabiliyorsunuz
JetBot 90 AI+'ın gelişmiş dijital inverter motoru, temizlik esnasında Jet Cyclone sisteminin sahip olduğu 30W emiş gücünü en yüksek seviyeye çıkararak havadaki tozları ve yerdeki kirleri yakalıyor. Kendi kendini temizleyebilen, yumuşak dokulu ince kıllardan oluşan fırçası, sert zeminden tozu kaldırıp robotun içine alıyor. Temizlik sona erdiğinde, JetBot 90 AI+ otomatik olarak Samsung'un özel olarak geliştirdiği bir boşaltma sistemi olan Clean Station™ bölmesine giriyor. Topladığı kir, toz, saç teli gibi maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltıyor. Torbasını da iki ya da üç ayda bir değiştirmeniz yeterli oluyor.
Akıllı telefonunuzla kontrol etmek de mümkün
Samsung SmartThings uygulaması üzerinden akıllı telefonunuza da bağlanabilen JetBot 90 AI+, temizlikteki gücünü adeta avucunuza sığdırıyor. Süpürgenizi istediğiniz yerden kumanda edebiliyor, zaman ayarı yapabiliyor, girilmemesi gereken alanları evinizin krokisi üzerinde ayarlayabiliyor ve hatta süpürgenin kamerasına bağlanarak evinizin içini veya evcil hayvanlarınızı dahi kontrol edebiliyorsunuz.
Samsung JetBot 90 AI+ robot süpürge 2021'in ilk yarısında ABD'de satışa sunulacak.
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