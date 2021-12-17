Samsung, Kablosuz Kulaklık Pazarında Apple ile Farkı Kapatıyor!

Pazar araştırma şirketi Canalys tarafından yapılan yakın tarihli bir analize göre, kablosuz kulaklık pazarında Samsung için işler iyi gidiyor. Samsung'un küresel kablosuz kulaklık sevkiyatları 2021'in üçüncü çeyreğinde %12,7 artarak yüzde 12'ye ulaştı. Bu çeyrekte toplam 8,7 milyon adet kulaklık sevk etti ve bu da bir önceki çeyrekteki 7,7 milyon adete göre kayda değer bir artış.
Apple'ın %24,6 pazar payı ve 17,8 milyon adet sevkiyatla lider olması pek şaşırtıcı değil. Bu rakam etkileyici görünse de, bir önceki çeyreğin 26,8 milyon sevkiyatına göre çok ciddi bir düşüş söz konusu.
Samsung'un en yakın rakibi Xiaomi, %6,8 pazar payı ve 4,8 milyon adet sevkiyatla ilk ikinin çok gerisinde kalıyor. Hintli firma boAt ve Çin merkezli Edifier da listede yer alıyor. Her iki marka da düşük maliyetli ürünleri sayesinde muazzam bir büyüme yaşadı.
SamsunG'un son Galaxy Buds 2 ürünü tüketiciler arasında büyük bir başarı yakalamış gibi görünüyor. Fiyat listesinin üst kısmında yer almasına rağmen, sunduğu özellikler yeni kullanıcıları cezbetmek için yeterli olmuş durumda. Yine de Samsung'un fiyat yelpazesinin daha alt kısımlarına da odaklanmasında fayda var. Şu anda Apple'ın yüksek kaliteli kulaklık pazarındaki rakipsiz liderliği sağlam bir konuma sahip ve bu yüzden Samsung'un diğer seçeneklere bakmasında fayda var.
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