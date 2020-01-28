Samsung Galaxy Fold'dan Rekor Satış!

Samsung'un oldukça badireli başlayan ilk esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, serüvenine oldukça başarılı şekilde devam ediyor. Daha önce CES 2020 kapsamında Samsung CEO'su Koh Dong-Jin tarafından 400 bin ila 500 bin arasında Galayx Fold satışı yaptıklarını söylemiş, buna karşılık Huawei'den ise şimdilik sadece Çin'de satışta olan Mate X için her ay 100 bin adet sipariş aldıkları söylenmişti. Hem her telefonların satışa sunulmadan önce yaşadığı aksaklıklar hem de kısa zamandır piyasada olması neticesinde bu rakamlar aslında pek de fena değil. Ancak Galaxy Fold cephesinden yeni gelen bir haber, Güney Koreli şirket için bilhassa sevindirici. Peki, neden?
Samsung, Galaxy Fold'u global çapta kademeli olarak piyasaya çıkartıyor. Son olarak 22 Ocak'ta Brezilya'da satışa çıkan Galaxy Fold, ükede 24 saatten kısa bir sürede "sold out" olmuş durumda. Yani ülkede tüm stoklar 24 saatten kısa sürede tükenmiş.
Elbette burada önemli bir nokta, ülkede kaç adet Galaxy Fold'un satışa sunulduğu bilgisi. Stoklar kaç adetle sınırlıydı ve buna bağlı olarak talebin gerçekte ne kadar olduğu net değil. Ancak durum ne olursa olsun, 1.980 Dolar fiyattan satışa sunulan Galaxy Fold stoklarının tamamen erimesi Şirket için oldukça önemli.
Bilindiği kadarıyla Samsung, satışlardan ve ürüne olan ilgiden oldukça memnun. Zaten bunun neticesinde de ekip yeni katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışıyorlar. Galayx Z Flip'i yakında sahnede görebiliriz.
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