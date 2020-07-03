Samsung'un Katlanan Pilleri, Çok Yakında Karşımıza Çıkabilir

Katlanabilen telefonlar yaygın olarak kullanılmasalar da, artık gerçekler ve hatta Samsung, önümüzdeki ay ikinci nesil katlanabilen telefonunu tanıtabilir. Firmanın şu sıralar çözmeye çalıştığı problem ise katlanabilen pili üretmek.
Raporlara göre Samsung'un çeşitli elektronik ürünler için pil üreten bölümü SDI, 3.000mAh (miliamper / saat) ile 6.000mAh arasında kapasitede esnek piller üretmeye başladı. Bu pillerin en çok katlanabilen telefonlarda ve tablet gibi kullanılmadığında daha küçük bir hale gelen cihazlarda kullanılacağı düşünülüyor. Bu haber eğer doğruysa, yaşananlar Samsung için büyük bir başarı demektir. Firma, 210mAh kapasiteli pil prototipini ilk olarak 2016'da üretmişti.
Katlanabilen piller için bir başka kullanım alanı, nesnelerin interneti (IoT) cihazları olabilir. Rapora göre bu pillere olan talep, önümüzdeki birkaç sene içerisinde birkaç kat artabilir. Bugün 98 milyon dolar seviyesinde olan talebin 2025'te 295 milyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın