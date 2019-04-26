Samsung, Kendi Şifreli Parasını Geliştiriyor
Dedikodulara göre Samsung, şimdi de Bitcoin gibi dev isimlerin hüküm sürdüğü çok farklı bir alana, kendi markasıyla giriyor!
Samsung, kendi dijital parasını oluşturmak için bir blok zinciri iskeleti geliştirmeye başladı. CoinDesk Kore'ye göre bu blok zinciri ilk aşamada herkese açık olmayacak, ancak daha sonra genel kullanıma açılacak.
Ethereum tabanlı Samsung Coin'e dijital para borsalarından ulaşılabileceği, Bitcoin ve Ethereum gibi alınıp satılabileceği söyleniyor. CoinDesk Kore'nin kaynağına göre Samsung, bu iş için belirli bir işgücü ayırmış durumda. Kaynak, firmanın dijital para birimiyle ilgili başka çalışmalarda da bulunduğunu söylüyor, ancak bunların ne olduğu ve ne işe yaradığı bilinmiyor.
Galaxy S10 için Samsung tarafından geliştirilen Blockchain KeyStore, Bitcoin'i desteklemiyor, yalnızca Ethereum ve Ethereum'u temel alan dijital paraları depolamaya izin veriyordu. Şimdi görünüyor ki firma, bu yazılımı kendi Samsung Coin'lerini depolamak için geliştirmiş olabilir.
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