Samsung, LG OLED TV'lere Olan Savaşı Kızıştırıyor

Samsung'un OLED TV'lerle kendi QLED TV'lerini karşı karşıya getirdiği testlerden yeni biri daha yayınlandı.

Samsung, LG OLED TV'lere olan savaşı kızıştırıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
AMD'nin Ekran Kart Takvimi Belli Oldu!
Samsung Galaxy S9, 1Gbps LTE Hızına Ulaştı!
Not Defteri'ne Yeni İşlevler Geliyor!
Nefret ettiren 7 internet icadı!
Opera, Ethereum Cüzdanlı Tarayıcıyı Test Ediyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir