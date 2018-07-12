Samsung, LG OLED TV'lere Olan Savaşı Kızıştırıyor
Samsung'un OLED TV'lerle kendi QLED TV'lerini karşı karşıya getirdiği testlerden yeni biri daha yayınlandı.
Samsung, televizyon pazarındaki rakiplerine karşı uyguladığı sert rekabet politikasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güney Koreli şirketin OLED TV üretmeme kararı, rakiplerinin OLED pazarında fazlasıyla aktif olması sebebiyle Samsung'un televizyon segmentinde dezavantaj yarattığı açık. Samsung ise bunu kırmak için QLED TV'lerinin ne kadar dayanıklı olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya ve OLED TV'lerin sorunlarını müşterilere duyurmaya tam hız devam ediyor.
Samsung'un daha önce yayınladığı ve açık açık bir LG OLED TV ile kendi QLED TV'sini yan yana koyarak hazırladığı 12 saatlik test sonucunda LG OLED panelin yanma problemiyle karşılaştığını ortaya koymuştu. Hatta LG, bu "yanıltıcı iddia" karşısında Samsung'a karşı yasal işlem başlatmaya karar vermişti.
Anlaşılan o ki Samsung bu stratejiyi değiştirmek istemiyor ve yanma etkilerine odaklanmaya devam ediyor. Samsung'un kendi web sitesinden yayınladığı bir basın açıklamasında, Alman teknoloji dergisi Connect Testlab ile iş birliğine giderek bir dizi test daha uyguladığını paylaştı.
Bilgi Görüntüleme Ölçümleri Standardı'na (IDMS) dayanan test sonucunda Samsung'un 2018 QLED TV'lerinin yanma problemine karşı dayanıklı olduğu ortaya konmuş. Üstelik daha önceden ortaya çıktığı gibi 12 saat değil, 72 saat aralıksız yapılan test sonucunda, QLED TV'lerin daha dayanıklı olduğu iddia ediliyor. Bu açıklama kuşkusuz LG'yi bir hayli kızdıracaktır. Bakalım şimdi LG cephesinden ne gibi bir açıklama gelecek.
Ercan Uğurlu
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