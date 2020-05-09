Samsung Marka Fırınlarda Yüzde 15 İndirim Fırsatı!

Samsung, yeni bir fırın almak isteyenler için mayıs ayı boyunca devam edecek "Tüm Samsung Fırınlarda Yüzde 15 İndirim" kampanyası başlattı.
31 Mayıs'a kadar geçerli olacak kapmaya kapsamında herhangi bir Samsung yetkili bayisinden veya online mağazadan (https://shop.samsung.com/tr/) Samsung marka fırın alanlara KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim sunulacak.
İşte Kampanya Şartları!
Kampanya, Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti ("Samsung") tarafından ithal edilen ve kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayilerinden ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden 01.05.2020 - 31.05.2020 tarihleri arasında satın alınmış kampanyaya dahil olan ve stoğu bulunan tüm Samsung marka fırın ('Ürün/ler') modelleri: NV60K3110BS/TR, NV60K5140BB/TR, NV60K7140BB/TR, NV60M7140BW/TR NV70K2340RB/TR, NV70K2340RS/TR, NV75R7647RS/TR için geçerli olup; tüketiciler ("Katılımcı") belirtilen fırın ürünlerinden satın aldıkları takdirde belirtilen fırın ürünlerinin KDV Dahil satış fiyatı üzerinden %15 indirim fırsatı yakalayacaklardır.
Kampanya kapsamındaki ürün model ve renkleri stoklarla sınırlıdır. Stok Adedi: 4000 Kampanya, diğer Samsung kampanyaları ile birleştirilemez. Kampanyadan tacirler ve ticari ünvan sahipleri yararlanamaz. Kurumsal satın alınan Ürünler kampanya kapsamı dışındadır. Her katılımcı Kampanya'dan yalnızca 1 kez faydalanabilir. Katılımcı bilgileri kampanya amacına uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacaktır.
Ürünler'in teslimatı satışı gerçekleştiren 3. tarafça yapılacak olup, Samsung sorumlu değildir. Ürün fiyatları ve indirim oranları Samsung'un tavsiyesi niteliğindedir. Verilen adres bilgilerinin yanlış olmasından kaynaklanabilecek ve/veya tüketiciden kaynaklanan tüm sair sorunlar sebebiyle teslimatın geç veya hiç yapılamamasından münhasıran Katılımcı sorumlu olacaktır. Samsung, kampanya şartlarında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar, değişiklikler web sitesinde duyurulur. Kampanya, Türkiye sınırları dahilindedir. Kampanyayla ilgili tüm detaylara 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi ve www.samsung.com/tr/firin-kampanyasi-2020 adresinden ulaşabilirsiniz. Samsung güncel mağaza listesi için bkz. https://www.samsung.com/tr/beyazesya-bayilistesi/
Kampanya şartları ve detaylı bilgi için: https://www.samsung.com/tr/firin-kampanyasi-2020/
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