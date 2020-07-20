Netflix'in 1 numarası Cursed hakkında tüm bilmeniz gerekenler

Netflix yeni bir fantastik dizi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Fantastik diziseverlerin oldukça ilgisini çeken yeni dizi, Kral Arthur'u konu alıyor. Romandan uyarlanan Cursed dizisinin 1. sezonu yayınlandı.
Netflix'te 1 Numara
Katherine Langford'un başrolünde yer aldığı Cursed dizisi fragramanı yayınlandıktan sonra büyük ilgi toplamıştı. Bölümlerin de yayınlanması ile dizi kısa sürede Netflix'in popüler yapımlar listesindeki yerini aldı.
Cursed Dizisinin Konusu Nedir?
Genç kadın kahraman Nimue, nam-ı diğer 'Lady of the Lake' tarafından anlatılan ve Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli ve özel güçlere sahip Nimue'nin 'Gölün Kraliçesi'ne dönüşümünü konu alıyor.
Etkileyici Bir Fantastik Dizi: Cursed
Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin'i bulmak ve eski kadim bir kılıcı teslim etmek için beklenmedik bir ortak bulur. Çıktığı bu yolculukta ise korkunç Kırmızı Paladinler ve suç ortakları Kral Uther karşısında bir direniş ve cesaret sembolü haline gelir. Doğanın yok edilmesi, din terörü, anlamsız savaşlar ve imkansızı başarmak için cesur bir lider olmak gibi günümüz temalarını da içine alan Cursed aynı zamanda bir yetişkinliğe geçiş öyküsü.
Cursed Hangi Romandan Uyarlandı?
New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, 2020 yazında tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek.
Dizinin Yaratıcıları: Tom Wheeler (Kitabın Yazarı) ve Frank Miller (Kitabın İllüstratörü)
Dizi Yürütücüsü: Tom Wheeler
Yürütücü Yapımcılar: Tom Wheeler, Frank Miller ve Leila Gerstein
Yardımcı Yapımcı: Silenn Thomas
Yapımcı: Alex Boden
Format: 60 dakika x 10 bölüm
Cursed 2. Sezon Ne Zaman?
İlk sezonu bitiren izleyiciler 2. sezon konusunda araştırmaya başladılar. Peki Cursed 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Cursed 2. sezon olacak mı?
1. sezonu henüz yeni yayınlanan Cursed'in 2. sezon yayın tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizi ve film yorumcularının yaptığı yorumlara göre ise böylesine dikkat çeken bir yapımın 2. sezonu kesinlikle yapılacak gibi duruyor.
Cursed Oyuncu Kadrosu
Devon Terrell (Arthur), Katherine Langford (Nimue), Gustaf Skarsgård (Merlin), Sebastian Armesto (King Uther Pendragon), Daniel Sharman (Weeping Monk), Matt Stokoe (Gawain), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Lily Newmark (Pym), Emily Coates (Sister Iris), Bella Dayne (Red Spear), Billy Jenkins (Squirrel), Peter Mullan (Father Carden)
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