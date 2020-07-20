Netflix'in 1 numarası Cursed hakkında tüm bilmeniz gerekenler

Netflix'in yeni fantastik dizisi geliyor. Kral Arthur efsanesinin yeni uyarlaması Cursed dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Dizi şimdiden ilgi odağı oldu.

Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed

Netflix yeni bir fantastik dizi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Fantastik diziseverlerin oldukça ilgisini çeken yeni dizi, Kral Arthur'u konu alıyor. Romandan uyarlanan Cursed dizisinin 1. sezonu yayınlandı.

Netflix'te 1 Numara

Katherine Langford'un başrolünde yer aldığı Cursed dizisi fragramanı yayınlandıktan sonra büyük ilgi toplamıştı. Bölümlerin de yayınlanması ile dizi kısa sürede Netflix'in popüler yapımlar listesindeki yerini aldı.

Cursed Dizisinin Konusu Nedir?

Genç kadın kahraman Nimue, nam-ı diğer 'Lady of the Lake' tarafından anlatılan ve Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli ve özel güçlere sahip Nimue'nin 'Gölün Kraliçesi'ne dönüşümünü konu alıyor.

cursed

Etkileyici Bir Fantastik Dizi: Cursed

Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin'i bulmak ve eski kadim bir kılıcı teslim etmek için beklenmedik bir ortak bulur. Çıktığı bu yolculukta ise korkunç Kırmızı Paladinler ve suç ortakları Kral Uther karşısında bir direniş ve cesaret sembolü haline gelir. Doğanın yok edilmesi, din terörü, anlamsız savaşlar ve imkansızı başarmak için cesur bir lider olmak gibi günümüz temalarını da içine alan Cursed aynı zamanda bir yetişkinliğe geçiş öyküsü.

cursed

Cursed Hangi Romandan Uyarlandı?

New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, 2020 yazında tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek.

Dizinin Yaratıcıları: Tom Wheeler (Kitabın Yazarı) ve Frank Miller (Kitabın İllüstratörü)

Dizi Yürütücüsü: Tom Wheeler

Yürütücü Yapımcılar: Tom Wheeler, Frank Miller ve Leila Gerstein

Yardımcı Yapımcı: Silenn Thomas

Yapımcı: Alex Boden

Format: 60 dakika x 10 bölüm

Cursed 2. Sezon Ne Zaman?

İlk sezonu bitiren izleyiciler 2. sezon konusunda araştırmaya başladılar. Peki Cursed 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Cursed 2. sezon olacak mı? 

1. sezonu henüz yeni yayınlanan Cursed'in 2. sezon yayın tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizi ve film yorumcularının yaptığı yorumlara göre ise böylesine dikkat çeken bir yapımın 2. sezonu kesinlikle yapılacak gibi duruyor.

Cursed Oyuncu Kadrosu

Devon Terrell (Arthur), Katherine Langford (Nimue), Gustaf Skarsgård (Merlin), Sebastian Armesto (King Uther Pendragon), Daniel Sharman (Weeping Monk), Matt Stokoe (Gawain), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Lily Newmark (Pym), Emily Coates (Sister Iris), Bella Dayne (Red Spear), Billy Jenkins (Squirrel), Peter Mullan (Father Carden)

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
23 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
Cep Telefonunuzda Bu Uygulamalar Varsa Hemen Silin!
Koronavirüs, Sivrisinekten Bulaşır mı?
Hangi Otomobil Markası, En Sadık Müşterilere Sahip? Belli Oldu!
YouTube'suz Nasıl YouTube Seyredilir? YouTube'a Gitmeden YouTube Seyredin!
Netflix'in 1 numarası Cursed hakkında tüm bilmeniz gerekenler

 

 