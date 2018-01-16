Samsung, micro USB Adaptörünü Terk mi Etti?
Samsung, telefonlarının kutusuna artık micro USB dönüştürücüsünü dahil etmiyor mu?
Telefonları şarj etmek ve PC'ye bağlamak için USB Type-C standardına geçişler sürüyor. Bazı telefonlarda hala microUSB görsek de üst seviye telefonların çoğu, yeni standarda geçmiş durumda. USB Type-C ile gelen telefonların kutusundan eski kabloları destekleme amaçlı bir dönüştürücüyle gelmelerine alışığız. Ancak Samsung, bunu yapmaktan artık vazgeçmiş olabilir.
Sammobile, Hollanda ve Hindistan'da satın aldığı Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus'ın kutusundan microUSB - Type-C dönüştürücüsünün çıkmadığını söylüyor. Bununla birlikte kutudan çıkanların ülkeden ülkeye değiştiği biliniyor. Örneğin site, A8'in kutusundan bir USB OTG dönüştürücüsünün çıktığını (iki cihazı kablolu veri aktarımı için bağlamakta kullanılıyor), ancak A8+'tan bu dönüştürücünün çıkmadığını belirtiyor. Samsung, Hindistan'da sattığı telefonun kutusuna bir ücretsiz kılıf dahil etmiş. Bunun nedeni muhtemelen Çinli üreticilerin kutuya bir kılıf dahil etmesi ve bu üreticilerle rekabet edebilmek.
Firmanın microUSB adaptörü sunmaması şaşırtıcı bir gelişme olmaz. Son yıllarda birçok üretici Type-C'ye geçtiğinden, kullanıcıların bir veya birkaç USB-C kablosuna sahip olması beklenebilir. Bu arada Samsung'un bütçe dostu telefonlarında USB Type C'ye henüz geçmediğini söyleyelim.
Sizce micro USB ile vedalaşmanın vakti geldi mi? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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