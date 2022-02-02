Samsung'un MicroLED TV'leri, Mini LED TV'lerden 40 Kat Daha Pahalı Olacak!

Samsung'un 2022 için daha küçük boyutlu MicroLED TV'ler yapmayı planladığını duyduğumuzda, belki de en son ekran teknolojisinin daha makul fiyatlara yaklaşmaya başlayacağını ummuştuk. Ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek.
Güney Koreli teknoloji sitesi The Elec'in yayınladığı yeni rapora göre, Samsung'un en küçük 89 inçlik MicroLED modelinin 80 bin dolar perakende fiyat etiketi ile satışa sunulması beklenirken, daha büyük olan 114 inçlik modelin fiyatının ise tam 100 bin dolar olacağı düşünülüyor.
Ancak Samsung, bu fiyatları henüz onaylamış değil. Onay işlemi, genellikle TV'ler piyasaya çıkmadan önce mart veya nisan aylarında gerçekleşiyor. Buna göre bu fiyatlarda biraz indirime gidileceğini bekleyebiliriz.
Yine de Güney Koreli teknoloji sitesinin bildirdiği doğru çıkarsa, MicroLED TV'ler, şirketin amiral gemisi QLED modellerinden Samsung QN900B 8K Neo QLED TV'den 30 ila 40 kat daha pahalı olacak gibi görünüyor.
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