Samsung'un MicroLED TV'leri, Mini LED TV'lerden 40 Kat Daha Pahalı Olacak!

MicroLED TV'lerin piyasaya sürülmesiyle televizyon fiyatlarının ucuzlayacağını mı bekliyorsunuz? Eğer öyleyse bundan hemen vazgeçin. Yeni MicroLED TV'ler, en iyi mini LED TV'lerden yaklaşık 40 kat daha pahalıya mal olacak!