Samsung, Note 8'in Pil Sorununu Kabul Etti!
Samsung, Galaxy Note 8'deki ilginç pil sorununu kabul etti! Detaylı açıklama yapmayan firma, sorunlu cihazları değiştirme seçeneği sunuyor.
Geçen hafta haberlerde Galaxy Note 8 sahiplerinin, cihazlarının pilinin tamamen bittikten sonra "tuğla" olduğunu, yani açılmaz hale geldiğini söylediğini duymuştuk. Samsung topluluğu web sitesinde cihaz sahiplerinin şikayetlerini dile getirmesiyle dikkat çeken durum, kullanıcıları çaresiz bıraktı. Cihaz şarja takılı olsa da açılmıyordu. Şarj cihazını değiştirmek de, cihazı güvenli modda açmaya çalışmak da işe yaramamıştı.
Bazı Galaxy S8+ sahipleri de bu problemle karşılaştıklarını belirttiler. Samsung bir açıklama yapmasa da, sorunu kabul etti ve bu durum başına gelen kullanıcılara cihazlarını değiştirme hakkı sundu.
Şu an Galaxy Note 8 pil sorununa neyin sebep olduğu bilinmiyor. Samsung durumu açıklamadığı gibi, başka kimse de duruma açıklık getiremedi. En çok şikayet ABD operatörlerindeki cihazlardan geldi, bu da Galaxy Note 8 pil sorununun sadece Snapdragon kullanan versiyonuna olabileceğini gösteriyor.
Yine de bunun bir yazılım problemi mi, donanım problemi mi olduğunu söylemek şu an için zor görünüyor. Bazı kullanıcılar, cihazın şarja takıldığında şarj olma halkasını gösterdiğini ama yine de şarj olmadığını söylüyor. Bazı kullanıcılarsa cihazın ısındığını ama ekranın açılmadığını söylüyor. Kablosuz şarj da sorunu düzeltmiyor.
Samsung'un yakında durumla ilgili detaylı bir açıklama yapmasını umuyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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