Samsung'dan OLED TV'ler İçin "Ekran Yanığı" Testi
Samsung, OLED TV'sinde ekran yanığı şüphesi olanlar için mini bir test yayınladı! İçeride...
- Ercan Uğurlu
OLED TV'lerde ekran yanması son derece büyük bir problem olurken, internette kullanıcılardan bu konuda büyük şikayetler geliyor. Samsung'un hazırladığı son video ise, bu konu özelinde.
Bilindiği gibi Samsung, QLED TV'lerinin ekran yanmasına maruz kalmayacağı konusunda oldukça iddialı. QLED TV'lerinde kullanıcıların herhangi bir ekran yanması problemi yaşamayacağı konusunda garanti veren Güney Koreli şirket, hazırladığı yeni video ile buna göndermede bulunuyor.
OLED TV'sinde ekran yanması olup olmadığı konusunda şüphe yaşayan kullanıcılara hemen yukarıdaki videoyu televizyonlarında oynatmasını tavsiye eden Samsung, video içinde 10 saniyelik mini bir teste yer veriyor. TV'de herhangi bir ekran yanması varsa, bu testte net şekilde ortaya tespit edilebiliyor.
Elbette Samsung, videonun devamında da ekran yanması yaşayan OLED TV sahiplerine QLED TV satın alma önerisinde bulunuyor.
Eğer OLED TV sahibi iseniz, yukarıdaki video şüphelerinizi gidermenize yardımcı olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın