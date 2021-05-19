Samsung'dan Yeni Katlanabilir Ekran Teknolojileri ve Fazlası...

Samsung Display, Display Week 2021 sergisine katılacağını duyurdu. Şirket, bu etkinlikte yeni nesil OLED panel teknolojilerini tanıtacak. Peki, bu yeni panel teknolojileri arasında neler var?
Samsung Display, bilindiği gibi panel üretimi konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Bir süredir katlanabilir ekranlar ve ekran altı kamera sistemleri konusunda yeni teknolojiler geliştirdiği bilinen şirket, sonunda bu yeni teknolojilerini detaylı şekilde açıklayacak.
Samsung'un geliştirdirdiği yeni ekran teknolojileri arasında, birden çok defa katlanabilir OLED paneller, katlanabilir bir monitör, döner OLED ekran ve ekran altı kamera çözümü yer alıyor.
S-Foldable OLED Ekran
Bu her 2 yöne doğru katlanabilen yeni bir panel biçimi. İçe ve dışarı doğru katlanabilen yapıdan olan bu ekran, çift taraflı menteşe yapısını kullanıyor. Samsung Display, bu tür panelleri kullanan cihazların tamamen katlandığında bir akıllı telefon gibi kullanılabileceğini iddia ediyor. Yani şu an geleceğin akıllı telefonuna bakıyor olabiliriz. Ekran maksimum 7.2 inç boyutuna ulaşabiliyor.
17 İnç Katlanabilir OLED ekran
Yakın gelecekte monitörler de şekil değiştirecek gibi görünüyor. Bu ekran hem bir monitör hem de bir tablet olarak kullanılabiliyor. 4:3 en – boy oranına sahip taşınabilir bir monitör işlevi gören cihaz, 17 inç boyutunda görüntü üretebiliyor.
Kaydırılabilir OLED Ekran
Samsung Display, ayrıca kaydırılabilir ve döndürülebilir bir ekrana da imza atmış. Bu ekran kapatıldığında geleneksel bir akıllı telefon şekline bürünürken, öte yanda katlamadan da ekranın boyutunu kaydırarak genişletebilmenize de müsaade ediyor.
Ekran Altı Kamera
Son olarak şirket, panel altı kamera sistemini de duyurdu. Bu yeni konsept ile beraber yalnızca akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarlarda da ekranın altına gizlenmiş kameraları görebileceğiz.
Şirket, tüm bu yeni ürünlerini önümüzdeki hafta resmi YouTube kanalından duyuracak.
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