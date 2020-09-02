Samsung'un One UI 2.5 Güncellemesinde Yeni Neler Var?

Galaxy Note 20 serisiyle yüklü gelen One UI 2.5 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından Galaxy S20'ye de dağıtılmaya başlandı. One UI 2.5'in Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve hatta Galaxy S9, Galaxy Note 9 gibi cihazlara da gelmesi bekleniyor.
Küçük bir güncelleme gibi görünen One UI 2.5'in içerisinde kullanım kolaylığına yönelik birçok geliştirme var. İşte bir bakışta One UI 2.5'teki yenilikler.
Üçüncü parti launcher'lar için hareketle dolaşma: One UI 2.5 güncellemesi, Android 10'un parmak hareketlerini üçüncü parti launcher'lara açıyor. Bu sayede Nova veya Lawnchair gibi launcher'larda yeni hareketleri kullanarak gezinebiliyorsunuz.
Pro Video modu: One UI 2.5 ile fotoğraflardaki ince ayarlar, videolara geliyor. Bu sayede ISO değeri, deklanşör hızı, beyaz dengesi, AF noktaları gibi kamera ayarlarını video kaydı sırasında değiştirebiliyorsunuz.
Sinematik video kaydı: Pro video modunda 21:9 ekran oranıyla 8K çözünürlüğüne kadar video kaydı yapmanız artık mümkün.
Harici mikrofonu kullanma: Video kaydederken Bluetooth kulaklığınızın üzerindeki mikrofonu artık kullanabileceksiniz.
Wi-Fi parolasını paylaşma: Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının parolasını yakındaki ve kişi listenizdeki Galaxy cihazlarıyla paylaşmanız artık mümkün. Galaxy S20 kullanıcıları artık Wi-Fi ağına bağlanırken yakındaki Galaxy sahiplerinden parolayı istemeye yönelik bir seçenek görecekler.
Telefonu DeX için TouchPad olarak kullanma: One UI 2.5 ile Galaxy S20 sahipleri, ikinci ekranı kontrol etmek için telefon ekranında çoklu dokunmatik hareketlerini kullanabilecekler.
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