NVIDIA, Pazar Payını Artırarak Rakibi AMD'ye Göz Dağı Verdi

NVIDIA ve AMD arasındaki rekabet yıllardır sürüyor. Yeşil ile kırmızının rekabetinde şimdilik son gülen ise NVIDIA olmuş durumda. Gelen raporlara göre NVIDIA, ekran kartı pazarı 2020 ikinci çeyrek sonuçlarında pazar payını yüzde 80'e ulaştırmayı başarmış.
Yüzde 80 oranı oldukça iddialı. NVIDIA, bu oran ile beraber özellikle geçtiğimiz seneye göre büyük başarı kaydetmiş durumda. Zira geçen sene aynı dönemde bu oran yüzde 71 idi. AMD, NVIDIA karşısındaki oranını yüzde 29'a kadar geliştirmişken, önce 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 25'e, ardından da ikinci çeyrekte ise yüzde 20'ye kadar gerilemiş durumda.
NVIDIA'nın Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisi ile büyük reklam yaptığı açık. Öte yandan gelecek GeForce RTX 3000 serisi ile beraber son zamanlarda adından büyük ölçüde bahsettirmesinin de kullanıcı algısı tarafından pozitif etkisi var. AMD de bu alanda boş durmuyor tabii ki, ancak raporlara baktığımızda NVIDIA bir şeyleri daha doğru yapmış gibi görünüyor. Bakalım iki devin bir sonraki ekran kartları nasıl olacak ve aralarındaki rekabet nasıl gelişecek.
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