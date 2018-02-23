Samsung, Opera Max'i Hayata Döndürdü!
Samsung, satın aldığı Opera Max'i yeni bir isimle hayata döndürdü!
- Zeynel A. Öztürk
Opera'nın bir süre önce Play Store'dan kaldırılan tasarruflu mobil web tarayıcısı Opera Max, Samsung tarafından satın alınarak hayata döndürüldü.
"Samsung Max" adıyla diriltilen uygulama, daha önce olduğu gibi aktarılan verileri sıkıştırıp, veriden tasarruf etmenizi sağlıyor. Kötü haber ise uygulamanın tüm telefonlara değil, sadece Samsung marka telefonlara sunulması. Firma, uygulamayı Arjantin, Brezilya, Endonezya, Meksika, Nijerya, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam gibi gelişmekte olan pazarlarda ön-yüklü olarak sunmayı planlıyor.
Bu tür web tarayıcıları, sadece güvenli olmayan bağlantıları (http) kendi üzerinde sıkıştırarak tasarruf sağlıyorlar. Güvenli HTTPS bağlantısını kullanan web sitelerinin giderek arttığı şu günlerde veri sıkıştırma, muhtemelen eskisi kadar ciddi bir tasarruf sağlamıyor. Yine de internetin tamamı https'ye geçmiş değil ve birçok kullanıcı, sıkıştırmanın faydasını görebilir.
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