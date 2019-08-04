Samsung, Orta Seviye Exynos 9630'u Test Ediyor
Samsung'un orta seviye bir Exynos işlemci geliştirdiği ortaya çıktı: İşte Exynos 9630 ve bize sunacakları!
Samsung'un orta seviye telefonlara yönelik bir Exynos işlemci üzerinde çalıştığı iddia edildi. Exynos 9630 adıyla tanınan yonga seti, geçen sene tanıtılan Exynos 9610'un devamı sayılacak.
Yeni işlemcinin Galaxy A serisinin gelecekteki telefonlarında kullanılacağına inanılıyor. Samsung'un geçtiğimiz günlerde toplam dokuz Galaxy A serisi telefonun adını kaydettirdiği biliniyor. Exynos 9630, bu orta seviye telefonlarda kullanılabilir.
Exynos 9630'un performansı konusunda henüz herhangi bir bilgi yok. İşlemcinin daha küçük bir yapıya sahip olabileceği söyleniyor. Daha sıkı yerleştirilen transistörler, daha yüksek güç verimliliği anlamına geliyor. Exynos 9610 10nm FinFET teknolojisiyle üretilmişti. Exynos 9630 ise 8nm ile üretilebilir. 7nm'ye geçişin Galaxy Note 10 serisiyle ortaya çıkacak Exynos 9825'le birlikte gerçekleşmesi bekleniyor.
Yeni işlemcinin Qualcomm'daki eşdeğer işlemciler karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
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