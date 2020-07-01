Samsung Oyuncu Monitörlerini Tanıttı! İşte Odyssey'in Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satışa sunulacak dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Samsung Odyssey özellikleri ve fiyatı!