Bilim insanından şaşırtan test! Maskeli ve maskesiz hapşırık deneyi!

Dünya genelinde koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan sıkı önlemler gevşetiliyor. İşletmeler yeniden açılsa da, normalleşme sürecine girilse de Koronavirüs hala bitmiş değil. Maske takmak bir iki ay öncesine göre önemsiz bir durum değil. Ancak maske takanların sayısı giderek azalıyor.
Araştırmacı Rich Davis, Twitter'dan maske takmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir testi yayınladı. Bilim insanı Davis, maskelerin solunum yolundan gelen damlacıkların ve bakterilerin yayılmasını büyük ölçüde azalttığını gösterdi.
Not: Bu testte plakalar üzerinde bakteri (virüs değil) varlığı, solunum damlacıklarında bulunan mikroplar için bir örnek olması amaçlanmıştır.
Sosyal Mesafenin Önemi
"Mesafeyi korumaya ne dersin?
İkinci demo: Açık bakteri kültürü plakalarını 2, 4 ve 6 feet uzağa koydum ve 15 saniye boyunca öksürdüm. Bunu maske olmadan tekrarladım. Bakteri kolonilerinin sayısında görüldüğü gibi, damlacıklar çoğunlukla
6 ft = 182.88 cm
- Doktordan müthiş maske deneyi
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- Bu illerde maskesiz çıkmak yasak
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