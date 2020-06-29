Bilim insanından şaşırtan test! Maskeli ve maskesiz hapşırık deneyi!

Bilim İnsanı Rich Davis, maskenin önemini göstermek için yaptığı testle dikkatleri üzerine çekti. Maskeli ve maskesiz olarak konuşan, hapşıran, öksüren ve şarkı söyleyen Davis, sonuçları paylaştı...