Samsung Piyasada Olmayan Teknolojiyi Paylaşacak
Samsung, katlanabilir ekranları Çin OEM'lerine daha bu teknoloji piyasaya sürülmeden tedarik edilebilir mi?
Samsung'un gelecek yıl çok beklenen katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sunması bekleniyor. Şirket bu cihaz için Samsung Display tarafından geliştirilen katlanabilir OLED ekran panellerini kullanacak. Güney Kore'den yeni bir rapor Samsung Display'in katlanabilir ekranlarını Oppo ve Xiaomi gibi Çin OEM'lerine tedarik etmek istediğini iddia ediyor.
Samsung Display'in diğer üreticilere panel sağlaması yaygın bir şey, ancak en son teknoloji söz konusu olduğunda her zaman bir pay vardı. Örneğin Samsung Display, "Edge" teknolojisini diğer şirketlere satmaya başlamadan önce, Samsung'un kendi cep telefonlarına çok fazla zaman ayırmıştı.
Bu raporun gerçek olması halinde katlanabilir ekranlarda durum böyle olmayabilir. Görünüşe göre Samsung bu konuda liderliğini, katlanabilir akıllı telefon ekosisteminin hızla genişlemesiyle sağlamak istiyor.
Raporda, Samsung Display'in katlanabilir OLED panellerinin örneklerini Oppo ve Xiaomi'ye gönderdiği iddia ediliyor. Her iki şirketin de kendi katlanabilir akıllı telefonlarında çalıştıklarına inanılıyor. Bu, Samsung'un çokça beklenen katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra, rakipleri Oppo ve Xiaomi'nin de piyasaya kendi ürünlerini süreceği anlamına geliyor.
Samsung'un katlanabilir ekranları kendine saklamak yerine Çin OEM'leri ile paylaşması gerçekten ilginç bir hamle olacak. Ancak Samsung'un yaptığı doğru bir analiz Oppo ve Xiaomi müşteri kitlesi ile Samsung kitlesinin farklı olduğu sonucunu veriyorsa, Samsung aslında rakip olmayan firmalar üzerinden de teknolojisini pazarlıyor olacak. İddiaların ilerleyen günlerde bir kesinliğe ulaşması bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın