Samsung Portable SSD X5 Adının Hakkını Veriyor
Samsung taşınabilir NVMe diski SSD'lerden çok daha hızlı: Aradaki dudak uçuklatan fark, en hızlı SSD'lere göre 5 kat!
Samsung Portable SSD X5, toplamda 40Gbps bant genişliğine kadar destekleyen ThunderBolt 3 USB-C bağlantısı üzerinden 2800 MB/s okuma hızı ve 2300 MB/sn yazma hızı sunuyor. Bu Samsung'un son taşınabilir SSD'si T5 modelinden çok daha hızlıdır. Önceki model yalnızca 462 MB/s okuma ve 323 MB/s yazma hızına ulaşıyordu.
Güney Koreli elektronik firmasına göre, yeni harici disk sadece 12 saniyede 20GB 4K video dosyasını aktarabilecek. Samsung ayrıca, kullanıcıların yeni diskin yaygın olarak kullanılan SATA arabirimli portatif SSD'lerden 5 kat daha hızlı ve harici HDD'lerden 25,5 kata kadar daha hızlı olmasını beklediklerini söyledi.
İnanılmaz transfer hızları haricinde X5, kaymaz altlığa ve bunun yanında darbeye dayanıklı, sağlam metal bir gövdeye sahip. Bu özellikleri ile birlikte iki metreye kadar olan düşmelere karşı dayanaklı olacağı söyleniyor.
Dahili bir soğutucu ve "Dinamik Termal Koruma" teknolojisi ve ayrıyeten bir soğutucu sürücünün aşırı ısınmasına karşı alınan önlemler. Samsung ayrıca tüm X5 cihazlarını üç yıllık garantiyle destekleyecek.
Samsung Taşınabilir SSD X5, 3 Eylül'de üç farklı kapasitede satışa sunulacak:
Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 500GB'lık modelde 3.449TL, 1TB'lık modelde 5.999TL, 2TB modelde ise 11.999TL'den başlayacak.
Yavuz Alp Şimşek
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