Samsung Portable SSD X5 Adının Hakkını Veriyor

Samsung taşınabilir NVMe diski SSD'lerden çok daha hızlı: Aradaki dudak uçuklatan fark, en hızlı SSD'lere göre 5 kat!

Samsung Portable SSD X5 Adının Hakkını Veriyor

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