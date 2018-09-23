Samsung S10'ların Model Numaraları Onaylandı
Galaxy S10'un üç farklı sürüm olarak piyasaya sürüleceğine dair iddialar, "doğrulandı"
Artık Samsung'un üç Galaxy S10 modeli için kullanacağı model numaraları doğrulandı. Galaxy S10 model numaralarından ikisi SM-G970F ve SM-G975F, üçüncü Galaxy S10 modeli ise SM-G973F olacak.
Her üç Galaxy S10 modeli için de testler başladı. Galaxy S10, beklendiği gibi kutudan Android 9.0 Pie ile çıkacak. Android Pie'den bahsetmişken, sızan Galaxy S9+'ın Android 9.0 Pie yazılımları, bu hafta başlarında en büyük Galaxy S10 versiyonunun da 5G'li bir varyantının da test edildiğini doğruladı. 5G modelin ayrı bir model numarası olması pek olası değil ve muhtemelen ürünler Güney Kore ve ABD gibi 5G çağında yaşayan iki ülkede satışa çıkarılacak ve diğer özellikleri aynı olacak.
Güncel raporlar en büyük Galaxy S10'un ekran boyutunun 6.44 inç olacağı yönünde. Yakın zamanda yapılan bir benchmark ise artan bir en boy oranına işaret ediyor. SM-G970F ve SM-G973F'nin 5.8 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. SM-G970F modelinde tek arka kamera ve diğerinde ise çift arka kamera bulunacak. SM-G975, arka tarafta üçlü ve ön tarafta ikili kamera kurulumuna sahip olabilir, ancak her şey bu noktada sadece bir söylentiden ibaret. Aynı zamanda DJ Koh'in bahsettiği önemli tasarımın her üç modelde de görülüp görülmeyeceği yakında ortaya çıkacak.
Yavuz Alp Şimşek
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