Samsung S10'ların Model Numaraları Onaylandı

Galaxy S10'un üç farklı sürüm olarak piyasaya sürüleceğine dair iddialar, "doğrulandı"

Samsung S10'ların Model Numaraları Onaylandı

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