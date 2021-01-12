Samsung'un Sağlık Çalışanlarına Özel İndirimleri Devam Ediyor

Samsung'un sağlık sektöründe çalışanlara özel kampanyasında, seçili Samsung marka beyaz eşyalar yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor.

Samsung'dan Sağlık Çalışanlarına Özel İndirimler

Teknoloji dünyasının önde gelen markası Samsung'un sağlık çalışanları için "Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Sağlık Çalışanlarına Özel  %10 İndirim" kampanyası ocak ayında da devam ediyor. 

31 Ocak'a kadar tüm Samsung yetkili bayilerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, satın aldıkları seçili Samsung marka beyaz eşyalarda (ankastre fırın, davlumbaz, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu, bulaşık makinesi,) ürünlerin KDV dâhil fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatından faydalanabilecek.   

Sağlık çalışanlarının indirimden faydalanabilmeleri için ise ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/saglik-calisanlari-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Başvurular başarılı bir şekilde alındıktan sonra SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletiliyor. Bu başvuru ardından sağlık çalışanları doğrudan Samsung yetkili bayilerinden tek kullanımlık kod ile satın alımlarını gerçekleştirebiliyor. 

Kampanya şartları hakkında detaylı bilgi için: www.samsung.com/tr/saglik-calisanlari-kampanyasi 

Samsung güncel mağaza listesi için: https://www.samsung.com/tr/beyazesya-bayilistesi/

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