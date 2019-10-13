Samsung, "Samsung Daily" Adını Garantiye Alıyor
Samsung, yeni marka başvurusuyla birlikte ortaya çıkan "Samsung Daily" markası, bize neler sunacak?
Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) "Samsung Daily" ticari markasını almak üzere bir başvuruda bulundu. Marka adından çok şey anlaşılmasa da başvurunun açıklaması, Flipboard stili bir haber akışı uygulamasından bahsediyor.
Fikir yürütmeye başlamadan önce Samsung'un her sene yüzlerce marka başvurusu yaptığını, bunların hepsinin gerçek ürünlere ve hizmetlere dönüşmediğini söyleyelim. Firma, markasını korumak ve bazı alanlarda kullanılmasını engellemek için de marka satın almaları yapabiliyor. Firmanın "Samsung Daily" başvurusuyla tam olarak neyi amaçladığı şimdilik bilinmiyor.
Firmanın telefonlarında My Magazine, Flipboard Briefing, Upday gibi haber kaynaklarını bir araya getiren uygulamaları ön yüklü olarak sunduğunu biliyoruz. Bu fikir başarısız da olsa Samsung, aynı fikri döndürmekten vazgeçmiyor. Şu an itibariyle haberleri bir araya toplama işini Bixby Home yapay zeka yardımıyla yapıyor.
Samsung Daily'nin bu tür bir uygulama olup olmadığı, yeni bir uygulama mı yoksa mevcut bir hizmete güncelleme mi olacağı bilinmiyor.
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