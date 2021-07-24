Samsung'da Sızıntılar Son Hız Devam Ediyor: Şimdi de Galaxy Buds 2...

Samsung, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 (ve Galaxy Watch 4 Classic) ve Galaxy Buds 2'yi tanıtacağı bir sonraki Unpacked etkinliğini 11 Ağustos'ta yapacağını resmi olarak duyurdu. Ancak, son birkaç aydır ortaya çıkan bir yığın sızıntı ve söylenti sayesinde bu yaklaşan ürünlerle ilgili tek bir ayrıntı bile sır olarak kalmadı desek yanlış olmaz.
Ve Samsung önümüzdeki ay sahneye çıkmadan önce, görünüşe göre daha fazlası gelmeye devam edecek. Sızıntı kaynağı Evleaks, bir kez daha Galaxy Buds 2'nin son derece ayrıntılı görüntülerini yayınladı ve hem kulaklıkların hem de şarj kutularının tasarımlarına her açıdan bir kez daha görmemizi sağladı.
Görseller, Galaxy Buds 2'yi ve şarj kutusunu siyah, beyaz, yeşil ve mor renklerde gösteriyor - kutu bu sefer iç kısımdaki kulaklıklarla aynı renkte ve bunun hoş bir dokunuş olduğu söylenebilir. Galaxy Buds 2'nin sarı bir versiyonu da muhtemelen mevcut olacak, çünkü bu renkteki kulaklıkların görüntüleri, şirketin giyilebilir cihazlarını telefonunuza bağlamanıza izin veren Samsung uygulamasında keşfedildi.
Burada görülecek pek fazla yeni bir şey yok, çünkü yine, her şey daha önce sızdırıldı ve 11 Ağustos Unpacked etkinliği için çok az sürpriz kaldı veya hiç sürpriz kalmadı. Tüm resmi bilgiler ve detaylar için ise etkinliği beklememiz gerekecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın