iOS 14'e Yeni Bir Çoklu Görev Arayüzü Gelebilir

Paylaşılan bir video, üç ay sonra ortaya çıkacak olan iOS 14'ün yeni bir çoklu görev arayüzüne sahip olabileceğini gösteriyor!

iOS 14'e Yeni Bir Çoklu Görev Arayüzü Gelebilir

Apple, başlamasına üç ay kalan geliştirici konferansı WWDC'de işletim sistemlerinin yeni sürümlerini gösterecek. Bunlar arasında, hakkında yeni dedikoduların geldiği iOS 14'te var.

iOS 14'ün varsayılan uygulamaları değiştirmenize izin vereceğini duymuştuk. Şimdi ise 91mobiles, iPadOS'takine benzeyen bir çoklu görev arayüzünü paylaştığı videoyla gösterdi. Yeni arayüz, şu anki kaydırmalı arayüz yerine uygulamaları bir ızgara üzerinde gösteriyor. Arayüzün iPad'dekinden farkı ise bu ekranda Control Center'ı görmemeniz.

iOS 14 multitasking [Exclusive video]iOS 14 multitasking [Exclusive video]
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Ocak ayında çıkan bir söylentiye göre iOS 14'ü iOS 13'ü destekleyen tüm cihazlara yüklemek mümkün olacak. iOS 13 iki iPhone neslini dışarıda bıraktığından, Apple bu sene kırpma işini ertelemek istemiş olabilir.

İşletim sisteminin yeni sürümünün WWDC'te tanıtılmasının ardından birkaç ay beta aşamasında kalması ve eylülde yayınlanması bekleniyor.

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