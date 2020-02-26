Samsung'dan "Küçük" Bir İtiraf Geldi!

Samsung'ta yaşanan yeni sızıntı ve firmanın gizemli "1" bildirimi hakkındaki ilginç açıklaması, kullanıcıları endişelendirecek cinsten!

Samsung: 150 Kişinin Bilgileri Sızdı

Dünyanın farklı yerlerindeki Samsung Galaxy kullanıcıları, geçen hafta telefonlarında gizemli bir bildirim görmüşlerdi. Find My Mobile uygulamasından gelen bildirimin içerisinde sadece "1" yazıyordu. Samsung, bu bildirimin yanlışlıkla gönderildiğini söylemiş ve "cihazınızı etkilemediğini" belirtmişti.

Ancak Güney Koreli dev, şimdi bir itirafta bulundu ve neredeyse aynı zamana denk gelen bir sorunun "az sayıda" kullanıcının birbirinin verisine ulaşmasına yol açtığını söyledi. Bu bilgiler arasında isimler, adresler ve ödeme kartlarının son dört rakamının olduğu söyleniyor.

Samsung, The Register'a yaptığı bir açıklamada sorunun farkına varır varmaz web sitesindeki mağazaya oturum açma işlevini kapattığını, bu sırada sorunu onardığını söyledi. Firma, sorundan etkilenenlere ulaşacağını belirtiyor ancak sızıntının neden yaşandığına dair bir bilgi vermiyor.

Bu arada Samsung'un iddiasına göre gizemli "1" mesajı da "kısıtlı sayıda" kullanıcıyı etkiledi, ancak internetteki paylaşımlara ve bizlerin de tecrübesine bakarsak durum pek "kısıtlı" gibi görünmüyor. Hatta bu konuda anket yapanlar ve buna dayanarak bildirimi herkesin aldığını söyleyenler var.

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