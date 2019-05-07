Samsung, "Tam Ekran" Telefon Yapabilir
Samsung'un, "gerçek tam ekranlı" telefonun peşinde koşmaktan vazgeçmeye hiç niyeti yok!
Telefon üreticileri, bir süredir "tam ekran" telefonlar geliştirmek için uğraşıyorlar. Tam ekran, yalnızca telefonun çerçevesinin ince olması değil, ekranın üzerinde hiçbir çentik veya yuva olmaması anlamına geliyor. İddialara göre Samsung da böyle bir telefon geliştirmek için çalışıyor.
MyDrivers'a göre Güney Kore medyası, Samsung'un "kusursuz tam ekran" üzerinde çalışıyor ve bunun için ekranın içinde, görünmeyen bir kamera kullanmak istiyor. Ekran altı parmak izi tarayıcısında olduğu gibi görünmeyen bir ön kamera, ekran-gövde oranını yüzde 100'e yaklaştırabilir ve açılır kamera mekanizmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.
Samsung'un ekran altı kamerayla ilgilendiğini ilk defa duymuyoruz, ancak bu tür bilgilerin tekrar gelmesi, firmanın hedefin değişmediğini gösteriyor. Bununla birlikte yeni ekranı ne zaman görebileceğimize dair bir bilgi yok.
Samsung, yeni işlevleri öncelikle orta seviye telefonlarında denediğinden, yeni teknoloji için ilk aday bu sene tanıtılacak olan Galaxy Note 10 olmayabilir.
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